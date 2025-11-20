आखिर घर के अंदर प्रदूषण से कैसे बचें ? मकानों के डिजाइन और तकनीक के प्रयोग की एक्सपर्ट ने की वकालत

एक्यूआई के बार-बार खतरनाक सीमा को पार करने के साथ, स्वच्छ हवा नागरिकों और नीति निर्माताओं की साझा जिम्मेदारी बन गई है। इसलिए घरों को वेलनेस इकोसिस्टम में विकसित होना चाहिए। जहां वास्तुकला, तकनीक और सामुदायिक गतिविधियां मिलकर स्वस्थ और खुशहाल जीवन प्रदान करें। ओखला के गोदरेज साउथ एस्टेट में हुई 'ब्रीद अ लिटिल डीपर' पैनल चर्चा में विभिन्न विशेषज्ञों ने अपने सुझाव दिए।



इंद्रप्रस्थ अपोलो अस्पताल के श्वसन तंत्र के वरिष्ठ सलाहकार डाॅ. निखिल मोदी ने कहा, 'दिल्ली में इंडोर प्रदूषण की स्थिति में परिवार नियमित रूप से एयर प्यूरीफायर फिल्टर बदलकर, सूखी धूल झाड़ने से बचकर और प्रदूषकों को कम रखने के लिए गीले पोछे का इस्तेमाल करके जोखिम को कम कर सकते हैं। बाहर एन 95 मास्क का प्रयोग करें। एक्यूआई बढ़ने पर सुबह की सैर से बचें और प्रदूषण के चरम पर होने पर वर्कआउट घर के अंदर ही करें।'



दिल्ली अभिभावक संघ की अध्यक्ष अपराजिता गौतम ने कहा, 'माता-पिता बच्चों पर प्रदूषण के प्रभाव को लेकर बहुत चिंतित हैं- स्कूल छूटने से लेकर बाहर खेलने पर प्रतिबंध तक। यह परिदृश्य सभी हितधारकों से सामूहिक कार्रवाई की मांग करता है। धरा या धरती एक साझा रहने की जगह है और इसकी बेहतरी भी एक साझा जिम्मेदारी है।