कोहरे में पूरी तरह सुरक्षित रहेगी रेल यात्रा, दिल्ली मंडल में लगाई जाएंगी 1134 फाॅग सेफ्टी डिवाइस



राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। सर्दी में कोहरा पड़ने से सुरक्षित ट्रेन परिचालन बड़ी चुनौती होती है। ट्रेनों की गति बाधित होने के साथ ही दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। इसे ध्यान में रखकर रेलवे प्रशासन ने आवश्यक तैयारी शुरू कर दी है।

इसके लिए रेलकर्मियों को प्रशिक्षण देने के साथ ही रेल इंजन में फाॅग सेफ्टी डिवाइस (एफएसडी) लगाए जा रहे हैं। यह उपकरण लोको पायलट को सिग्नल आने से पहले सतर्क कर देता है। घना कोहरा होने के कारण लोको पायलट को सिग्नल देखने में परेशानी होती है। इससे ट्रेन की गति धीमी करनी पड़ती है। अधिक घना कोहरा होने पर कुछ मीटर दूर से भी सिग्नल नहीं दिखता है, जिससे दुर्घटना की आशंका बनी रहती है।