'लगभग बालिग होने पर सहमति से बने रिश्तों पर छूट नहीं दे सकती अदालत', दिल्ली HC का FIR रद करने से इनकार

अदालत ने कहा कि नाबालिग से जुड़े रिश्ते में बाद में होने वाली घटनाओं में इस आधार पर राहत नहीं दी जा सकती कि इससे एक बच्चे का जन्म हुआ और अब पीड़िता को इस पर कोई आपत्ति नहीं है। पीठ ने कहा कि एक बार जब ये बातें साबित हो जाती हैं, तो नाबालिग की सहमति को क्रिमिनल लायबिलिटी के बचाव के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है।



अदालत ने उक्त टिप्पणी करते हुए ने आरोपी और उसके परिवार के सदस्यों के खिलाफ पाक्सो अधिनियम सहित बाल विवाह निषेध एक्ट के तहत प्राथमिकी रद करने से इनकार कर दिया। याचिका के अनुसार लड़की उस समय 16 साल और 5 महीने की थी। बच्चे के साथ कोर्ट में पेश होकर लड़की ने कहा कि यह रिश्ता अपनी मर्जी से था। इसलिए उसने केस बंद करने की मांग की।



याचिका खारिज करते हुए पीठ ने कहा कि पीड़ित को उसके बच्चे के साथ देखकर यह बात समझ में आई कि यह कार्रवाई एक युवा परिवार की स्थिरता से जुड़ी है। पीठ ने कहा कि यह ठीक वैसा ही मामला था जिसमें पाक्सो एक्ट का कानूनी ढांचा असलियत से मेल नहीं खाता और दोनों के बीच तनाव साफ दिखता है।



अदालत ने पाया कि पीड़िता पाक्सो एक्ट के तहत बिना किसी शक के एक बच्ची थी और जब पीड़ित बच्ची हो तो कानून सहमति की कमी को एक अहम हिस्सा नहीं मानता है। पीठ ने यह भी कहा कि मौजूदा मामला उम्र तय करने का मामला नहीं है और न ही रिकाॅर्ड से इस पहलू पर कोई असली शक सामने आता है।