    दिल्ली पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन, ऑपरेशन क्लीन स्वीप 3.0 के तहत 2600 से ज्यादा संदिग्धों को पकड़ा

    By Gautam Kumar Mishra Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Thu, 01 Jan 2026 06:54 AM (IST)

    द्वारका जिला पुलिस ने नए साल के जश्न के दौरान शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 'ऑपरेशन क्लीन स्वीप 3.0' चलाया। इस अभियान में 2,627 संदिग्धों और ...और पढ़ें

    Hero Image

    पश्चिमी दिल्ली में नव वर्ष के पूर्व संध्या पर विशेष जांच अभियान। 

    जागरण संवाददाता, पश्चिमी दिल्ली। नए साल के जश्न के उल्लास के बीच राजधानी में शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए द्वारका जिला पुलिस ने ऑपरेशन क्लीन स्वीप 3.0 के तहत अपराधियों के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है। इस अभियान के दौरान पुलिस ने संगठित अपराध की कमर तोड़ते हुए जिले भर से 2,627 संदिग्ध व्यक्तियों और हुड़दंगियों को हिरासत में लिया है।

    डीसीपी अंकित सिंह ने बताया कि इस विशेष ऑपरेशन का मुख्य उद्देश्य अपराध को रोकना और असामाजिक तत्वों में कानून का खौफ पैदा करना था। इसी कड़ी में पुलिस ने 457 लोगों के खिलाफ निवारक कार्रवाई की और इलाके के 84 घोषित बदमाश को गिरफ्तार किया गया है।

    साथ ही, एक भगोड़ा अपराधी और 5 वाहन चोरों को भी सलाखों के पीछे भेजा गया है। इस अभियान के दौरान पुलिस को भारी मात्रा में अवैध सामान बरामद करने में भी बड़ी सफलता मिली है।

    शराब तस्करी के 41 मामले दर्ज कर 4,353 क्वार्टर अवैध शराब जब्त की गई, जबकि एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए 4 तस्करों से 3.328 किलो गांजा बरामद किया गया। इसके अलावा, हथियार रखने के आरोप में 9 लोगों को बटन वाले चाकुओं के साथ गिरफ्तार किया गया है।

    सड़कों पर पुलिस की मौजूदगी बढ़ाने के लिए दिल्ली पुलिस एक्ट के तहत 137 वाहनों को जब्त किया गया और चोरी के कई वाहन व मोबाइल फोन भी बरामद किए गए। डीसीपी ने स्पष्ट किया कि सार्वजनिक सुरक्षा और शांति बनाए रखने के लिए इस तरह के क्लीन स्वीप अभियान भविष्य में भी जारी रहेंगे, ताकि नागरिक बिना किसी डर के सुरक्षित माहौल में रह सकें।