दिल्ली पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन, ऑपरेशन क्लीन स्वीप 3.0 के तहत 2600 से ज्यादा संदिग्धों को पकड़ा

जागरण संवाददाता, पश्चिमी दिल्ली। नए साल के जश्न के उल्लास के बीच राजधानी में शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए द्वारका जिला पुलिस ने ऑपरेशन क्लीन स्वीप 3.0 के तहत अपराधियों के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है। इस अभियान के दौरान पुलिस ने संगठित अपराध की कमर तोड़ते हुए जिले भर से 2,627 संदिग्ध व्यक्तियों और हुड़दंगियों को हिरासत में लिया है।



डीसीपी अंकित सिंह ने बताया कि इस विशेष ऑपरेशन का मुख्य उद्देश्य अपराध को रोकना और असामाजिक तत्वों में कानून का खौफ पैदा करना था। इसी कड़ी में पुलिस ने 457 लोगों के खिलाफ निवारक कार्रवाई की और इलाके के 84 घोषित बदमाश को गिरफ्तार किया गया है।

साथ ही, एक भगोड़ा अपराधी और 5 वाहन चोरों को भी सलाखों के पीछे भेजा गया है। इस अभियान के दौरान पुलिस को भारी मात्रा में अवैध सामान बरामद करने में भी बड़ी सफलता मिली है। शराब तस्करी के 41 मामले दर्ज कर 4,353 क्वार्टर अवैध शराब जब्त की गई, जबकि एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए 4 तस्करों से 3.328 किलो गांजा बरामद किया गया। इसके अलावा, हथियार रखने के आरोप में 9 लोगों को बटन वाले चाकुओं के साथ गिरफ्तार किया गया है।