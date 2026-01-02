नए कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन में दिल्ली पुलिस अव्वल, CCTNS डैशबोर्ड पर लगातार दूसरे महीने नंबर-1

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। न्याय संहिता (नए कानूनों) के प्रभावी कार्यान्वयन की दिशा में दिल्ली पुलिस ने एक और अहम उपलब्धि हासिल की है। दिल्ली पुलिस ने बीते वर्ष नवंबर के लिए क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम्स (सीसीटीएनएस) प्रगति डैशबोर्ड पर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पहला स्थान प्राप्त किया है।

खास बात यह है कि इससे पहले बीते वर्ष के अक्टूबर में भी दिल्ली पुलिस ने शीर्ष रैंक हासिल की थी, जिससे लगातार दो महीनों तक राष्ट्रीय स्तर पर उसका श्रेष्ठ प्रदर्शन प्रमाणित हुआ है। गृह मंत्रालय और राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) द्वारा मानिटर किया जाने वाला यह प्रगति डैशबोर्ड सीसीटीएनएस और इंटर-आपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम (आइसीजेएस) के तहत विभिन्न राष्ट्रीय पोर्टलों पर दर्ज डेटा की गुणवत्ता, मात्रा, समयबद्धता और सटीकता के आधार पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का आकलन करता है।

इस मूल्यांकन में कुल 15 प्रमुख पैरामीटर शामिल हैं, जिनमें सीसीटीएनएस से जुड़े पुलिस स्टेशनों का प्रतिशत, डिजास्टर रिकवरी सेंटर की स्थापना, कोर एप्लीकेशन साफ्टवेयर में डेटा एंट्री, लिगेसी डेटा माइग्रेशन, स्टेट और नेशनल डेटा सेंटर पर डेटा सिंकिंग व रिप्लिकेशन, सीसीटीएनएस-जनरेटेड एफआइआर का कोर्ट में प्रस्तुतिकरण, सिटीजन पोर्टल सेवाएं और स्टेट एम्पावर्ड और आइसीजेएस एपेक्स कमेटियों की बैठकों की नियमितता प्रमुख हैं।

उल्लेखनीय है कि दिल्ली पुलिस सीसीटीएनएस ने इससे पहले भी दिसंबर 2024 और जनवरी 2025 में प्रगति डैशबोर्ड पर पहला स्थान हासिल किया था। नवंबर 2025 की यह उपलब्धि दिल्ली पुलिस के निरंतर, स्थायी और अनुकरणीय प्रदर्शन को दर्शाती है।