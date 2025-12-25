दिल्ली पुलिस ने लौटाए 270 खोए और चोरी हुए मोबाइल, पाकर खिले मालिकों के चेहरे

जागरण संवाददाता, पश्चिमी नई दिल्लीl द्वारका जिला पुलिस ने सेवा और समर्पण के अपने संकल्प को दोहराते हुए एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। जिले की मॉनिटरिंग सेल ने कड़ी मेहनत और तकनीकी जांच के माध्यम से चोरी और गुम हुए 270 से अधिक मोबाइल फोन बरामद कर उनके असली मालिकों को सौंप दिए हैं।

बीते मंगलवार, शाम को उपायुक्त कार्यालय परिसर स्थित कॉन्फ्रेंस हॉल में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में डीसीपी अंकित सिंह और एडिशनल डीसीपी सौरभ चंद्र मौजूद रहे। अधिकारियों ने अपने हाथों से लोगों को उनके खोए हुए मोबाइल वापस किए, जिसे पाकर कई लोग भावुक हो उठे।

डीसीपी अंकित सिंह ने बताया कि यह सफलता मॉनिटरिंग सेल की समर्पित टीम के कारण संभव हो पाई है। उन्होंने एएसआई जय भगवान के नेतृत्व वाली टीम, जिसमें हेड कांस्टेबल ओमबीर, राजेश, राजबीर, भजन पाल और कांस्टेबल अनिल कुमार व नरसिंह देव शामिल थे, की जमकर सराहना की।

समारोह के दौरान पुलिस उपायुक्त ने कर्मचारियों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि नागरिक सुरक्षा और उनकी संपत्ति की बरामदगी हमारी प्राथमिकता है। उन्होंने सेल को निर्देश दिए कि भविष्य में भी ऐसे कार्यक्रम नियमित रूप से आयोजित किए जाएं ताकि आम जनता का पुलिस पर विश्वास और मजबूत हो सके।