नए साल के जश्न के बीच दिल्ली पुलिस का खास ऑपरेशन, तीन बड़े गिरोहों का भंडाफोड़, अवैध हथियार-वाहन बरामद
जागरण संवाददाता, पश्चिमी दिल्ली। नए साल के जश्न के दौरान राजधानी में अपराध पर अंकुश लगाने के लिए दिल्ली पुलिस के पश्चिमी जिला की टीम ने जीरो टॉलरेंस नीति अपनाते हुए तीन अलग-अलग ऑपरेशनों (क्लीन) में शातिर अपराधियों को दबोचा है। डीसीपी डी शरद भास्कर के अनुसार, पुलिस ने इन कार्रवाइयों से चोरी, स्नैचिंग और आर्म्स एक्ट के कई मामलों को सुलझाने में सफलता प्राप्त की है।
राजौरी गार्डन के सुभाष नगर पुलिस चौकी ने ई-रिक्शा की बैटरी चोरी करने वाले एक शातिर चोर रणबीर को गिरफ्तार किया है। पुलिस टीम ने 5 किलोमीटर के दायरे में करीब 50 सीसीटीवी कैमरों को खंगालकर आरोपी का रास्ता ट्रैक किया। ट्रैप लगाकर दबोच लिया। पुलिस को रणबीर के पास से दो चोरी की मोटरसाइकिलें, दो ई-रिक्शा बैटरी, एक चाकू और अपराध में प्रयुक्त ई-रिक्शा बरामद हुई है।
तिलक नगर थाना पुलिस ने दो अलग-अलग कार्रवाई में हथियारों के साथ बदमाशों को गिरफ्तार किया है । कृष्णा पार्क बस स्टैंड के पास गश्त के दौरान पुलिस ने मयूर नामक युवक को पकड़ा था। उसके पास से एक देसी पिस्टल और 03 कारतूस बरामद हुए।
मयूर पहले भी लूट और चोरी के 3 मामलों में शामिल रहा है और गत अगस्त माह में ही जमानत पर बाहर आया था। तिलक विहार चौकी पुलिस ने चेकिंग के दौरान हरप्रीत सिंह (30) को रोका, जो चोरी की स्कूटी पर घूम रहा था। तलाशी लेने पर उसके पास से एक बटनदार चाकू भी मिला। आरोपी नशे का आदी है और पहले से 3 आपराधिक मामलों में संलिप्त रहा है।
ये सभी गिरफ्तारियां 31 दिसंबर की रात को की गईं, जब पूरी दिल्ली नए साल के स्वागत में डूबी थी।
डीसीपी ने बताया कि इंस्पेक्टर रविंदर जोशी और इंस्पेक्टर बिनीत कुमार पांडे के नेतृत्व में टीमों ने सतर्कता दिखाते हुए इन अपराधियों को दबोचा है।
