दिल्ली पुलिस ने म्यूल बैंक अकाउंट सप्लाई करने वाले दो बड़े साइबर गिरोह किए ध्वस्त, 8 आरोपी गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। पार्ट टाइम नौकरी लगवाने और म्यूल बैंक अकाउंट सप्लाई करने वाले रैकेट का भंडाफोड़ कर उत्तरी जिले की साइबर थाना पुलिस की टीम ने दो गिरोह का भंडाफोड़ किया है। आरोपित देशभर में बड़े पैमाने पर साइबर अपराधियों को म्यूल (आपराधिक गतिविधियों में इस्तेमाल होने वाले बैंक अकाउंट) और काॅर्पोरेट बैंक अकाउंट सप्लाई करने में शामिल थे। दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान में छापेमारी कर कुल आठ जालसाजों को दबोचा गया। इनके कब्जे से आठ मोबाइल फोन, सिम कार्ड और आपत्तिजनक डिजिटल सबूत बरामद किए गए हैं।

ऑफर देकर टेलीग्राम चैनल से जोड़ा उपायुक्त राजा बांठिया के मुताबिक, पहले मामले में मालका गंज के सुमन कुमार ने साइबर नार्थ थाने में एक लाख की ठगी की शिकायत दर्ज कराते हुए बताया था कि जालसाजों ने वाट्सऐप पर घर से काम करने का ऑफर देकर टेलीग्राम चैनल से जोड़ा। शुरुआत में छोटे भुगतान कर विश्वास जीता गया और बाद में अधिक कमाई का लालच देकर कई बैंक खातों में कुल 93 हजार रुपये ट्रांसफर करवा लिए गए।

मामले में दो आरोपित फरार पुलिस ने मामला दर्ज कर लगभग 100 मोबाइल नंबरों, आईएमईआई डेटा और बैंक ट्रांजेक्शन खंगाले। इसके बाद गुरुग्राम और जयपुर छापेमारी कर जयपुर के हिमांशु शर्मा, छत्र अभिजीत लांबा और अलवर, राजस्थान के साहिल जोशी को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में पता चला कि आरोपित सात हजार से 25 हजार रुपये प्रति अकाउंट के कमीशन पर म्यूल बैंक अकाउंट खोलकर नेट बैंकिंग क्रेडेंशियल, सिम कार्ड और काॅर्पोरेट आईडी के साथ सप्लाई करते थे। इस मामले में दो आरोपित फरार हैं, जिनकी तलाश जारी है।