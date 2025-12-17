अनमोल बिश्नोई-हैरी बॉक्सर गैंग के 5 शूटर गिरफ्तार; चंडीगढ़, अमृतसर और पंचकूला में हत्याकांडों के हैं आरोपी

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने कुख्यात गैंग्स्टर अनमोल बिश्नोई–हैरी बाॅक्सर व अरजू सिंडिकेट से जुड़े पांच शूटरों को गिरफ्तार किया है। चंडीगढ़ के सेक्टर-26 में इंदरप्रीत सिंह पैरी हत्याकांड, अमृतसर, पंजाब के आशु महाजन हत्याकांड और पंचकूला, हरियाणा के सोनू नोल्टा हत्याकांड में ये पांचाें शूटर शामिल थे। इन तीनों राज्यों की पुलिस इन्हें ढूंढ रही थी। पांचों दिल्ली में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने आए थे। ये अपने सरगना से आदेश मिलने का इंतजार कर रहे थे इससे पहले स्पेशल सेल ने इन्हें दबोच कर इनकी योजना पर पानी फेर दिया।

चार सेमी ऑटोमैटिक पिस्टल व 26 कारतूस बरामद एडिशनल पुलिस कमिश्नर स्पेशल सेल के मुताबिक, गिरफ्तार किए गए बदमाशों के नाम कुंवर बीर सिंह, कपिल, लवप्रीत सिंह उर्फ लव, पीयूष पिपलानी और अंकुश सोलंकी है। एसीपी धर्मेंद्र कुमार के नेतृत्व में स्पेशल सेल की टीम ने दो अलग-अलग ऑपरेशन में पांचों को गिरफ्तार किया।

इनमें तीन को रिंग रोड शांति वन और दो को सराय काले खां से गिरफ्तार किया गया। पुलिस का दावा है कि इनकी गिरफ्तारी से अरज़ू, अनमोल बिश्नोई व हैरी बाक्सर सिंडिकेट की ताकत को नुकसान पहुंचा है। इनके कब्जे से चार सेमी ऑटोमैटिक पिस्टल व 26 कारतूस बरामद किए गए हैं।

पुराने अपराधी हैं सबके सब पुलिस ने बताया कि पीयूष पिपलानी, पंचकूला, हरियाणा का रहने वाला है। इसके खिलाफ हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में पहले के छह केस दर्ज हैं। एक दिसंबर को सेक्टर 26, चंडीगढ़ में हुए इंदरप्रीत सिंह उर्फ पैरी की हत्या में वह मुख्य शूटर था।

उसके खिलाफ सेक्टर 26, थाना चंडीगढ़ में केस दर्ज है। पांच जून को उसने पिंजौर, पंचकूला में हुए राष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी सोनू नोल्टा की हत्या में भी शामिल था। पिंजौर, पंचकूला थाने में केस दर्ज है। सेल को सूचना मिली कि इंदरप्रीत सिंह पैरी हत्याकांड में शामिल अपराधियों में से एक वहां की पुलिस से बचने के लिए पहाड़गंज इलाके में आया हुआ है। सेल की टीम ने जांच पड़ताल कर कुंवरबीर सिंह, कपिल और लवप्रीत सिंह को रिंग रोड, शांति वन के पास से गिरफ्तार कर लिया।

सभी बदमाश आने वाले थे दिल्ली पूछताछ और डाटा क्राॅस-रेफरेंसिंग व प्रोफेशनल रोल-प्ले से पता चला कि गिरफ्तार किए गए तीनों बदमाश के कुछ और साथी भी उनके साथ दिल्ली आने वाले हैं। जिसके बाद सराय काले खां बस अड्डा के पास से पीयूष पिपलानी और अंकुश सोलंकी को गिरफ्तार कर लिया गया।अंकुश सोलंकी, पंचकूला, हरियाणा का रहने वाला है। वह इंदरप्रीत सिंह उर्फ पैरी की हत्या और सोनू नोल्टा की हत्या में शामिल था।

इस मामले में उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी है। इसके खिलाफ हरियाणा के विभिन्न थाने में पहले के छह केस दर्ज हैं। कुंवरबीर, अमृतसर का रहने वाला है। वह इंदरप्रीत सिंह की हत्या के मामले में वांटेड था। वह उस टेल और गेटअवे कार का ड्राइवर था जिसमें पीयूष और अंकुश इंदरप्रीत सिंह को मारने के लिए बदमाश आए थे।