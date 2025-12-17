दिल्ली पुलिस का जीरो टॉलरेंस एक्शन, 48 घंटे में तीन बदमाश गिरफ्तार; फिल्मी स्टाइल में पीछाकर दबोचा
बाहरी दिल्ली पुलिस ने जीरो टॉलरेंस नीति के तहत तेजी से कार्रवाई करते हुए 48 घंटे में तीन बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने फिल्मी स्टाइल में पीछा ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, पश्चिमी दिल्ली। बाहरी दिल्ली जिले में अपराधियों के खिलाफ जीरो टालरेंस की नीति अपनाते हुए जिला पुलिस ने चौतरफा कार्रवाई शुरू कर दी है। डीसीपी सचिन शर्मा ने बताया कि पुलिस ने पिछले 48 घंटों के भीतर न केवल सक्रिय लुटेरों और झपटमारों को गिरफ्तार किया है, बल्कि अदालत द्वारा घोषित एक भगोड़े अपराधी को भी सलाखों के पीछे भेज दिया है।
विकास नगर इलाके में गश्त के दौरान रनहौला थाने के हेड कांस्टेबल कुलबीर और कांस्टेबल भूपेंद्र ने एक संदिग्ध बाइक सवार को रुकने का इशारा किया। पुलिस को देखते ही आरोपी ने यू-टर्न लेकर भागने की कोशिश की, लेकिन मुस्तैद जवानों ने पीछा कर उसे दबोच लिया। पकड़े गए आरोपित की पहचान सिकंदर उर्फ कल्ला (27) के रूप में हुई है।
तलाशी के दौरान उसके पास से एक बटन वाला चाकू और 3 चोरी के मोबाइल फोन बरामद हुए। जांच में पता चला कि जिस मोटरसाइकिल पर वह सवार था, वह भी चोरी की थी। सिकंदर एक आदतन अपराधी है जिस पर पहले से चोरी और आर्म्स एक्ट के 11 मामले दर्ज हैं।
निहाल विहार थाने की टीम ने ढाका विहार के पास एक संदिग्ध व्यक्ति को पकड़ा, जो पुलिस को देखकर छिपने का प्रयास कर रहा था। आरोपित की पहचान दीपक उर्फ बिहारी के रूप में हुई। दीपक निहाल विहार थाने का घोषित बदमाश है और उस पर हत्या के प्रयास व चोरी जैसे 6 गंभीर मामले दर्ज हैं। उसके पास से भी एक अवैध चाकू बरामद किया गया है।
एक अन्य बड़ी कार्रवाई में रनहोला थाने की टीम ने मंगोलपुरी इलाके में छापेमारी कर साहिल नामक एक भगोड़े अपराधी को गिरफ्तार किया। साहिल को रोहिणी कोर्ट द्वारा जुआ अधिनियम के एक मामले में भगोड़ा अपराधी घोषित किया गया था और वह लंबे समय से पुलिस को चकमा दे रहा था। तकनीकी सर्विलांस की मदद से पुलिस ने उसे ढूंढ निकाला। पुलिस ने इनके कब्जे से दो चाकू, तीन मोबाइल फोन और एक मोटरसाइकिल बरामद की है।
