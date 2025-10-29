Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मुठभेड़ में काला जठेड़ी गिरोह से जुड़ा बदमाश गिरफ्तार, बाल-बाल बचे हेड कॉन्स्टेबल

    By Gautam Kumar Mishra Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Wed, 29 Oct 2025 03:07 PM (IST)

    पश्चिमी दिल्ली में द्वारका पुलिस ने मुठभेड़ के बाद विकास उर्फ बग्गा को गिरफ्तार किया, जो अनिल चिप्पी और काला जठेड़ी गिरोह का सदस्य है। उसने पुलिस पर गोलियां चलाईं, जिसमें एक हेड कॉन्स्टेबल बाल-बाल बचा। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने उसके पैर में गोली मारकर उसे काबू किया।  

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, पश्चिमी दिल्ली। पश्चिमी दिल्ली में द्वारका जिला पुलिस ने मंगलवार को एक बदमाश विकास उर्फ बग्गा को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। आरोपी कुख्यात अनिल चिप्पी और काला जठेड़ी गिरोह का सक्रिय सदस्य है।

    आरोपी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए पहले पुलिस पर गोलियां चलाईं, जिसमें एक गोली एक हेड कॉन्स्टेबलसंदीप की बुलेटप्रूफ जैकेट पर लगी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने आरोपी के पैर में गोली मारकर उसे काबू कर लिया। इसके बाद उसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया और बाद में गिरफ्तार कर लिया गया।

    द्वारका जिला पुलिस उपायुक्त अंकित सिंह ने बताया कि स्पेशल स्टाफ को विकास उर्फ बग्गा के अपने साथियों से मिलने और वारदात की योजना बनाने के लिए मंगेशपुर ड्रेन, दिचाऊं-हिरनकुदाना रोड के पास आने की सूचना मिली।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यह भी पढ़ें- दिल्ली में बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे बदमाश, पुलिस के हत्थे चढ़े पांच आरोपी

    सूचना पर पुलिस टीम ने मौके पर योजनाबद्ध तरीके से जाल बिछाया और पुलिस टीम ने आरोपी को एक स्कूटी पर आते देखकर उसे रुकने का इशारा किया। लेकिन आरोपी ने तत्काल पुलिस पर करीब तीन राउंड गोलियां चला दीं और फरार होने की कोशिश करने लगा। एक गोली हेड कॉन्स्टेबल संदीप की बुलेटप्रूफ जैकेट पर लगी।

    वहीं, जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने आत्मरक्षा में दो राउंड गोली चलाई। एक गोली आरोपित को दाहिने पैर में लगी। इसके बाद आरोपित को काबू का लिय गया।

     