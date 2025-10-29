मुठभेड़ में काला जठेड़ी गिरोह से जुड़ा बदमाश गिरफ्तार, बाल-बाल बचे हेड कॉन्स्टेबल

जागरण संवाददाता, पश्चिमी दिल्ली। पश्चिमी दिल्ली में द्वारका जिला पुलिस ने मंगलवार को एक बदमाश विकास उर्फ बग्गा को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। आरोपी कुख्यात अनिल चिप्पी और काला जठेड़ी गिरोह का सक्रिय सदस्य है।

आरोपी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए पहले पुलिस पर गोलियां चलाईं, जिसमें एक गोली एक हेड कॉन्स्टेबलसंदीप की बुलेटप्रूफ जैकेट पर लगी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने आरोपी के पैर में गोली मारकर उसे काबू कर लिया। इसके बाद उसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया और बाद में गिरफ्तार कर लिया गया।



द्वारका जिला पुलिस उपायुक्त अंकित सिंह ने बताया कि स्पेशल स्टाफ को विकास उर्फ बग्गा के अपने साथियों से मिलने और वारदात की योजना बनाने के लिए मंगेशपुर ड्रेन, दिचाऊं-हिरनकुदाना रोड के पास आने की सूचना मिली।