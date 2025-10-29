Language
    दिल्ली में बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे बदमाश, पुलिस के हत्थे चढ़े पांच आरोपी

    By Shamse Alam Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Wed, 29 Oct 2025 03:00 PM (IST)

    दिल्ली पुलिस ने बाहरी जिले में त्वरित कार्रवाई करते हुए पांच बदमाशों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से पांच बटनदार चाकू और दो चोरी के मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। पुलिस उपायुक्त सचिन शर्मा ने बताया कि आरोपितों के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। गश्ती टीमों ने संदिग्ध गतिविधियों के चलते इन्हें पकड़ा। पुलिस अब इनके आपराधिक नेटवर्क की जांच कर रही है।

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली में बाहरी जिला पुलिस ने अलग-अलग क्षेत्रों में की गई त्वरित कार्रवाई में पांच बदमाशों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से पांच बटनदार चाकू और दो चोरी के मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं।

    पुलिस के अनुसार, पकड़े गए आरोपितों में राजा उर्फ भोपा, जय कुमार उर्फ सुमी, सुरेंद्र सिंह उर्फ सुंदर, सुरज और ऋतिक उर्फ लीलू शामिल हैं।

    बाहरी जिला पुलिस उपायुक्त सचिन शर्मा ने बताया कि सभी आरोपितों के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। इनमें रनहौला थाना क्षेत्र का राजा उर्फ भोपा 14 मामलों में शामिल रह चुका है, जो रनहौला थाने का घोषित बदमाश भी है। उसके पास से दो चोरी के मोबाइल भी बरामद किए गए। सभी गिरफ्तारियां 25 अक्टूबर को की गईं।

    मंगोलपुरी, निहाल विहार, पश्चिम विहार पश्चिम, राज पार्क और रानहौला थाना क्षेत्रों की गश्ती टीमों ने संदिग्ध गतिविधियां देख आरोपितों को पकड़ा। सभी आरोपी नशे के आदी बताए जा रहे हैं और सार्वजनिक स्थानों पर चाकू लेकर घूम रहे थे।

    वहीं, कार्रवाई के तहत कुल दो चोरी के मामलों का पर्दाफाश हुआ है। सभी बरामद हथियार और मोबाइल जब्त कर कानूनी प्रक्रिया के तहत सील कर दिए गए हैं। पुलिस अब आरोपितों के आपराधिक नेटवर्क की जांच कर रही है।