दिल्ली में बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे बदमाश, पुलिस के हत्थे चढ़े पांच आरोपी

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली में बाहरी जिला पुलिस ने अलग-अलग क्षेत्रों में की गई त्वरित कार्रवाई में पांच बदमाशों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से पांच बटनदार चाकू और दो चोरी के मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं।

पुलिस के अनुसार, पकड़े गए आरोपितों में राजा उर्फ भोपा, जय कुमार उर्फ सुमी, सुरेंद्र सिंह उर्फ सुंदर, सुरज और ऋतिक उर्फ लीलू शामिल हैं। बाहरी जिला पुलिस उपायुक्त सचिन शर्मा ने बताया कि सभी आरोपितों के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। इनमें रनहौला थाना क्षेत्र का राजा उर्फ भोपा 14 मामलों में शामिल रह चुका है, जो रनहौला थाने का घोषित बदमाश भी है। उसके पास से दो चोरी के मोबाइल भी बरामद किए गए। सभी गिरफ्तारियां 25 अक्टूबर को की गईं।