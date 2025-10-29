दिल्ली पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करी के आरोपी को रिमांड पर लिया, घर से बरामद हुआ डेढ़ किलो अफीम

जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर। दिल्ली पुलिस ने जेल में बंद मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले आरोपित रियाज को चार दिन के लिए रिमांड पर लिया है। आरोपित को उसके घर ले जाकर करीब डेढ़ किलो अफीम भी बरामद की है। नगर के मुहल्ला आतिशबाजान निवासी रियाज मोहम्मद उर्फ बाबू मादक पदार्थों की बिक्री करने के आरोप में काफी समय से वांछित चल रहा था।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

एसओजी व मीरानपुर कटरा पुलिस ने उसे दो अक्टूबर को गिरफ्तार कर लिया था। उसके पास से 99 ग्राम स्मैक बरामद की थी। उसी दिन उसे जेल भेज दिया गया था। रियाज पर दिल्ली समेत कई जगह मादक पदार्थों की तस्करी करने की प्राथमिकी पंजीकृत की थी।