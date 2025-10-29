दिल्ली पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करी के आरोपी को रिमांड पर लिया, घर से बरामद हुआ डेढ़ किलो अफीम
दिल्ली पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करी के आरोपी रियाज को रिमांड पर लिया और उसके घर से लगभग डेढ़ किलो अफीम बरामद की। रियाज, जो पहले से ही जेल में बंद था, दिल्ली समेत कई जगहों पर मादक पदार्थों की तस्करी में शामिल था। एसओजी और मीरानपुर कटरा पुलिस ने उसे पहले गिरफ्तार किया था, और अब दिल्ली पुलिस उससे पूछताछ कर रही है।
जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर। दिल्ली पुलिस ने जेल में बंद मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले आरोपित रियाज को चार दिन के लिए रिमांड पर लिया है। आरोपित को उसके घर ले जाकर करीब डेढ़ किलो अफीम भी बरामद की है। नगर के मुहल्ला आतिशबाजान निवासी रियाज मोहम्मद उर्फ बाबू मादक पदार्थों की बिक्री करने के आरोप में काफी समय से वांछित चल रहा था।
एसओजी व मीरानपुर कटरा पुलिस ने उसे दो अक्टूबर को गिरफ्तार कर लिया था। उसके पास से 99 ग्राम स्मैक बरामद की थी। उसी दिन उसे जेल भेज दिया गया था। रियाज पर दिल्ली समेत कई जगह मादक पदार्थों की तस्करी करने की प्राथमिकी पंजीकृत की थी।
दिल्ली की अपराध शाखा चाणक्यपुरी के उपनिरीक्षक रणधीर सिंह टीम के साथ शाहजहांपुर आए थे। उन्होंने रियाज को चार दिन के लिए रिमांड पर लेने के लिए न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया था। न्यायालय ने रिमांड को मंजूर कर लिया था। बुधवार को दिल्ली पुलिस रियाज को लेकर उसके घर गई जहां दूसरी मंजिल के कमरे से करीब डेढ़ किलो अफीम बरामद की। अब पुलिस उसे दिल्ली ले जाने की तैयारी कर रही है। प्रभारी निरीक्षक जुगल किशोर ने बताया कि दिल्ली पुलिस ही आरोपित से पूछताछ कर रही है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।