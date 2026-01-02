कार चोरी के मामले में पांच साल से फरार आरोपी को दिल्ली पुलिस ने किया गिरफ्तार, बचने के लिए बदलता था नाम

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। वर्ष 2020 में मोती नगर थाना क्षेत्र में अपने साथियों के साथ मिलकर होंडा सिटी कार चोरी करने में शामिल आरोपित को क्राइम ब्रांच की टीम ने गिरफ्तार किया है। आरोपित की पहचान यूपी, नोएडा के राहुल गुप्ता उर्फ उमेश गुप्ता उर्फ प्रकाश के रूप में हुई है।

