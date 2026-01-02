कार चोरी के मामले में पांच साल से फरार आरोपी को दिल्ली पुलिस ने किया गिरफ्तार, बचने के लिए बदलता था नाम
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। वर्ष 2020 में मोती नगर थाना क्षेत्र में अपने साथियों के साथ मिलकर होंडा सिटी कार चोरी करने में शामिल आरोपित को क्राइम ब्रांच की टीम ने गिरफ्तार किया है। आरोपित की पहचान यूपी, नोएडा के राहुल गुप्ता उर्फ उमेश गुप्ता उर्फ प्रकाश के रूप में हुई है।
वह लगातार अपनी पहचान बदलकर गिरफ्तारी से बच रहा था और उसे बीते वर्ष नौ सितंबर को तीस हजारी कोर्ट ने भगोड़ा घोषित किया था।
उपायुक्त पंकज कुमार के मुताबिक, एक जनवरी को आइएसबीटी कश्मीरी गेट के पास हेड कांस्टेबल विकास डबास को मुखबिर से गुप्त सूचना मिली कि आरोपित शाम पांच बजे के आसपास मेन बांगर रोड, सलारपुर, नोएडा के पास अपने एक साथी से मिलने आने वाला है। गुप्त सूचना पर एसीपी अशोक शर्मा की देखरेख में और इंस्पेक्टर अजय शर्मा की नेतृत्व में गठित टीम ने छापेमारी कर आरोपित को दबोच लिया।
अलग-अलग नामों का कर रहा था इस्तेमाल
पूछताछ में आरोपित राहुल ने बताया कि पकड़े जाने से बचने के लिए वह अलग-अलग नामों का इस्तेमाल कर रहा था। उसने मोती नगर होंडा सिटी कार चोरी मामले में अपनी संलिप्तता स्वीकारी। उसने बताया कि अधिक लाभ कमाने के लालच में वह अपने साथियों के साथ मिलकर आपराधिक गतिविधियों में शामिल हुआ था। हालांकि उसके तीन साथियों को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है।
