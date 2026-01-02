Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    कार चोरी के मामले में पांच साल से फरार आरोपी को दिल्ली पुलिस ने किया गिरफ्तार, बचने के लिए बदलता था नाम

    By Mohammed Saqib Edited By: Anup Tiwari
    Updated: Fri, 02 Jan 2026 03:33 PM (IST)

    दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 2020 के मोती नगर होंडा सिटी कार चोरी मामले में फरार आरोपी राहुल गुप्ता को गिरफ्तार किया है। नोएडा निवासी राहुल अपनी प ...और पढ़ें

    Hero Image

    पांच साल बाद गिरफ्तार हुआ कार चोरी का आरोपी। सांकेतिक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। वर्ष 2020 में मोती नगर थाना क्षेत्र में अपने साथियों के साथ मिलकर होंडा सिटी कार चोरी करने में शामिल आरोपित को क्राइम ब्रांच की टीम ने गिरफ्तार किया है। आरोपित की पहचान यूपी, नोएडा के राहुल गुप्ता उर्फ उमेश गुप्ता उर्फ प्रकाश के रूप में हुई है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    वह लगातार अपनी पहचान बदलकर गिरफ्तारी से बच रहा था और उसे बीते वर्ष नौ सितंबर को तीस हजारी कोर्ट ने भगोड़ा घोषित किया था।

    यह भी पढ़ें- दिल्ली विधानसभा परिसर में बढ़ी बंदरों की संख्या, PWD ने भगाने के लिए निकाला अनोखा तरीका; होंगी नई भर्तियां

    उपायुक्त पंकज कुमार के मुताबिक, एक जनवरी को आइएसबीटी कश्मीरी गेट के पास हेड कांस्टेबल विकास डबास को मुखबिर से गुप्त सूचना मिली कि आरोपित शाम पांच बजे के आसपास मेन बांगर रोड, सलारपुर, नोएडा के पास अपने एक साथी से मिलने आने वाला है। गुप्त सूचना पर एसीपी अशोक शर्मा की देखरेख में और इंस्पेक्टर अजय शर्मा की नेतृत्व में गठित टीम ने छापेमारी कर आरोपित को दबोच लिया।

    अलग-अलग नामों का कर रहा था इस्तेमाल 

    पूछताछ में आरोपित राहुल ने बताया कि पकड़े जाने से बचने के लिए वह अलग-अलग नामों का इस्तेमाल कर रहा था। उसने मोती नगर होंडा सिटी कार चोरी मामले में अपनी संलिप्तता स्वीकारी। उसने बताया कि अधिक लाभ कमाने के लालच में वह अपने साथियों के साथ मिलकर आपराधिक गतिविधियों में शामिल हुआ था। हालांकि उसके तीन साथियों को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है।