दिल्ली विधानसभा परिसर में बढ़ी बंदरों की संख्या, PWD ने भगाने के लिए निकाला अनोखा तरीका; होंगी नई भर्तियां
दिल्ली विधानसभा परिसर में बंदरों की बढ़ती समस्या से निपटने के लिए लोक निर्माण विभाग ने एक अनोखा तरीका अपनाया है। अब ऐसे लोगों को काम पर रखा जाएगा जो ल ...और पढ़ें
स्मार्ट व्यू- पूरी खबर, कम शब्दों में
पीटीआई, नई दिल्ली। दिल्ली विधानसभा परिसर में बंदरों की बढ़ती संख्या से हर कोई परेशान है। ये बंदर तारों पर कूदते हैं, डिश एंटीना तोड़ते हैं और कभी-कभी सदन के अंदर तक घुस आते हैं। इससे विधायकों, कर्मचारियों और विजिटर्स को काफी दिक्कत हो रही है।
अब इस समस्या से निपटने के लिए विधानसभा एक अनोखा प्लान बना रही है। लोक निर्माण विभाग (PWD) ने टेंडर निकाला है, जिसमें ऐसे लोगों को हायर किया जाएगा जो लंगूर की आवाज की परफेक्ट नकल कर सकें। लंगूर बंदरों का प्राकृतिक दुश्मन होता है, इसलिए उसकी आवाज सुनकर छोटे बंदर डरकर भाग जाते हैं। यह तरीका पूरी तरह मानवीय है और बंदरों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता।
पहले लंगूर के कटआउट लगाने की कोशिश की गई थी, लेकिन बंदर अब उनसे नहीं डरते – बल्कि उन पर बैठ जाते हैं। पहले भी ऐसे लंगूर-मिमिक लोग तैनात थे, लेकिन उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया। अब नए सिरे से टेंडर जारी हुआ है।
ये लोग काम के दिनों और शनिवार को आठ-आठ घंटे की शिफ्ट में तैनात रहेंगे। एजेंसी को सुरक्षा नियमों का पालन, बीमा और परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी भी दी जाएगी।
उल्लेखनीय है कि साल 2017 में एक बंदर विधानसभा सदन में घुस आया था और चर्चा में खलल डाल दिया था। उम्मीद है, यह नया प्लान बंदरों की समस्या को कंट्रोल करेगा।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।