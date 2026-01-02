दिल्ली विधानसभा परिसर में बढ़ी बंदरों की संख्या, PWD ने भगाने के लिए निकाला अनोखा तरीका; होंगी नई भर्तियां

पीटीआई, नई दिल्ली। दिल्ली विधानसभा परिसर में बंदरों की बढ़ती संख्या से हर कोई परेशान है। ये बंदर तारों पर कूदते हैं, डिश एंटीना तोड़ते हैं और कभी-कभी सदन के अंदर तक घुस आते हैं। इससे विधायकों, कर्मचारियों और विजिटर्स को काफी दिक्कत हो रही है।

अब इस समस्या से निपटने के लिए विधानसभा एक अनोखा प्लान बना रही है। लोक निर्माण विभाग (PWD) ने टेंडर निकाला है, जिसमें ऐसे लोगों को हायर किया जाएगा जो लंगूर की आवाज की परफेक्ट नकल कर सकें। लंगूर बंदरों का प्राकृतिक दुश्मन होता है, इसलिए उसकी आवाज सुनकर छोटे बंदर डरकर भाग जाते हैं। यह तरीका पूरी तरह मानवीय है और बंदरों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता।

पहले लंगूर के कटआउट लगाने की कोशिश की गई थी, लेकिन बंदर अब उनसे नहीं डरते – बल्कि उन पर बैठ जाते हैं। पहले भी ऐसे लंगूर-मिमिक लोग तैनात थे, लेकिन उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया। अब नए सिरे से टेंडर जारी हुआ है।