दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में रिटायर्ड पैरामेडिकल स्टाफ की नियुक्ति का विरोध, कहा-युवाओं के रोजगार पर संकट

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। स्वास्थ्य विभाग की पैरामेडिकल कर्मचारी यूनियन ने आरोप लगाया है कि दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में कर्मचारियों की कमी का हवाला देकर सरकार सेवानिवृत्त पैरामेडिकल कर्मियों को दोबारा काम पर रखने जा रही है। यूनियन का कहना है कि इस फैसले का वे विरोध करते हैं और इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता।

नेशनल पैरामेडिकल हेल्थ एसोसिएशन (एनपीएचए) के अनुसार, इस व्यवस्था के जरिए सरकार नई और नियमित भर्तियों से बचने का रास्ता अपना रही है। यूनियन का आरोप है कि पुराने कर्मचारियों को कंसल्टेंट के रूप में कांट्रैक्ट आधार पर दोबारा नियुक्त करने से हजारों योग्य और प्रशिक्षित युवाओं के रोजगार के अवसर प्रभावित होंगे। यूनियन का कहना है कि वर्तमान में दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में बड़ी संख्या में पद रिक्त हैं, जबकि केवल सीमित प्रतिशत कर्मचारी ही पक्के हैं और शेष कर्मचारी ठेके पर कार्य कर रहे हैं।