Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    अंतरराज्यीय हथियार सिंडिकेट का सदस्य गिरफ्तार, दिल्ली-एनसीआर में करता था सप्लाई; क्राइम ब्रांच ने दबोचा

    By Rakesh Kumar Singh Edited By: Neeraj Tiwari
    Updated: Sun, 04 Jan 2026 01:45 AM (IST)

    दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने अवैध हथियार आपूर्ति करने वाले अंतरराज्यीय सिंडिकेट के सक्रिय सदस्य अंकित उर्फ मुन्ना को गिरफ्तार किया है। उसके पास से ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने अवैध हथियार आपूर्ति करने वाले एक अंतरराज्यीय सिंडिकेट के सक्रिय सदस्य अंकित उर्फ मुन्ना को गिरफ्तार किया है। उसके कब्जे से स्टार व बैरेटा दो अत्याधुनिक पिस्टल व छह कारतूस बरामद किए गए। उक्त हथियार और कारतूस कुछ बदमाशों को आपूर्ति की जानी थी लेकिन उससे पहले मुखबिर से मिली गोपनीय जानकारी के बाद उसे दबोच लिया गया। उसके खिलाफ हत्या व आर्म्स एक्ट के पहले के छह मामले दर्ज हैं।

    डीसीपी आदित्य गौतम के मुताबिक अंकित, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। पूछताछ में उसने बताया कि गांव में जमीन को लेकर चल रही पारिवारिक दुश्मनी के कारण, उसके दो बड़े भाइयों ने उसके चाचा की हत्या कर दी थी, जिसके बाद वह आपराधिक गतिविधियों में शामिल हो गया।

    जेल से हाल ही में रिहा होने के बाद वह अवैध हथियारों का सप्लायर बन गया और आसान पैसों के लिए हथियारों के धंधे में उतर गया। वह सोनू उर्फ काले नाम के हथियार निर्माता से अवैध हथियार खरीदकर उन्हें दिल्ली-एनसीआर में बदमाशों को आपूर्ति करने लगा। उसके खिलाफ दिल्ली व यूपी के थानों में पहले के छह मामले दर्ज हैं। बैरेटा (छोटी पिस्टल) यूएसए की पिस्टल है यह 20 कैलिबर की सबसे छोटी पिस्टल होती है जिसका अमेरिका के मेरीलैण्ड राज्य (उपनिवेश) के ऐकोकीक शहर में 1985 तक उत्पादन हुआ।

    क्राइम ब्रांच दिल्ली-एनसीआर में अवैध हथियारों की सप्लाई के खिलाफ विशेष अभियान चलाया था। साइबर सेल टीम द्वारा लगातार खुफिया जानकारी इकट्ठा करने और पेशेवर तरीके से काम करने से इस अंतरराज्यीय हथियार सप्लाई नेटवर्क का भंडाफोड़ हुआ। दो जनवरी को एसीपी अनिल शर्मा, इंस्पेक्टर संदीप सिंह व विनय कुमार के नेतृत्व वाली पुलिस टीम को जानकारी कि शास्त्री पार्क के पास यूपी के एक हथियार सप्लायर के आने के बारे में जानकारी मिली।

    जानकारी पर तुरंत कार्रवाई करते हुए, टीम ने शास्त्री पार्क मेट्रो स्टेशन के पास ऑटो-रिक्शा से पहुंचे अंकित को पुलिस टीम ने काबू कर लिया। तलाशी लेने पर, उसके पास से दो अत्याधुनिक पिस्टल और छह कारतूस बरामद हुए। उसके खिलाफ क्राइम ब्रांच में आर्म्स एक्ट की धारा 25/54/59 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया।

    यह भी पढ़ें- आईआरसीटीसी घोटाला मामला: आरोप तय होने को चुनौती देने दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचे लालू यादव