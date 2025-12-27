Language
    नर्सरी एडमिशन 2026-27: दाखिला के लिए आवेदन करने की समय सीमा समाप्त, 23 जनवरी को जारी होगी पहली सूची

    By Lokesh Sharma Edited By: Neeraj Tiwari
    Updated: Sat, 27 Dec 2025 10:47 PM (IST)

    राजधानी दिल्ली के निजी स्कूलों में नर्सरी दाखिले के लिए आवेदन प्रक्रिया शनिवार को समाप्त हो गई। शिक्षा निदेशालय के अनुसार, 1700 से अधिक स्कूलों में 4 ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। राजधानी के निजी स्कूलों में नर्सरी कक्षा में दाखिले के लिए शुरू हुई आवेदन प्रक्रिया शनिवार को समाप्त हो गई। शिक्षा निदेशालय (डीओई) के अनुसार इस वर्ष 1700 से अधिक निजी स्कूलों ने नर्सरी में दाखिले के लिए आवेदन मांगे थे। आवेदन प्रक्रिया चार दिसंबर से शुरू हुई थी, जिसमें बड़ी संख्या में अभिभावकों ने अपने बच्चों के लिए आवेदन किया।

    दाखिला प्रक्रिया के तहत नौ जनवरी को स्कूलों द्वारा आवेदन करने वाले बच्चों का विवरण आनलाइन अपलोड किया जाएगा। इसके बाद 16 जनवरी को प्वाइंट सिस्टम के आधार पर बच्चों को मिले अंकों की जानकारी संबंधित स्कूल अपनी वेबसाइट पर जारी करेंगे। 23 जनवरी को पहली चयन सूची के साथ वेटिंग लिस्ट (प्रतीक्षा) भी जारी की जाएगी।

    24 जनवरी से कर सकते हैं आपत्ति 

    यदि अभिभावकों को स्कूल द्वारा दिए गए अंकों पर कोई आपत्ति या स्पष्टीकरण देना होगा, तो इसके लिए 24 जनवरी से तीन फरवरी तक का समय तय किया गया है। दूसरी चयन सूची और वेटिंग लिस्ट (प्रतीक्षा) नौ फरवरी को जारी की जाएगी। वहीं, दूसरी सूची को लेकर अभिभावकों की आपत्तियों के लिए 10 से 16 फरवरी 2026 तक का समय दिया जाएगा।

    स्कूलों की वेबसाइट पर रखें नजर

    माउंट आबू स्कूल में 120 सीटों के लिए करीब 1000 आवेदन आए, जबकि मयूर विहार स्थित एक स्कूल में 80 सीटों के लिए लगभग 400 आवेदन प्राप्त हुए। हालांकि, कई स्कूलों का मानना है कि बीते वर्ष की तुलना में इस बार कुल आवेदनों की संख्या कुछ कम रही है।

    यदि दूसरी सूची के बाद भी सीटें खाली रहती हैं, तो पांच मार्च 2026 को स्कूल शेष सीटों के लिए अंतिम सूची जारी करेंगे। शिक्षा निदेशालय ने अभिभावकों से तय समय-सारिणी का पालन करने और स्कूलों की वेबसाइट पर नियमित रूप से जानकारी देखने की अपील की है।

