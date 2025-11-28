नर्सरी एडमिशन 2026-27: दिल्ली में स्कूल से दूरी पर मिलेंगे 55 अंक तक, 4 दिसंबर से आवेदन शुरू
दिल्ली में नर्सरी एडमिशन 2026-27 के लिए आवेदन 4 दिसंबर से शुरू होंगे। स्कूल से दूरी के आधार पर अधिकतम 55 अंक मिलेंगे। 1 किलोमीटर तक की दूरी पर रहने वालों को 55 अंक मिलेंगे। आवेदन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से किए जा सकते हैं, जिसकी अंतिम तिथि 27 दिसंबर है।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। राजधानी के निजी स्कूलों ने शुक्रवार को शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए नर्सरी दाखिला मानदंड जारी कर दिए। स्कूलों ने सबसे अधिक प्राथमिकी नेबरहूड (स्कूल से दूरी) को दी है। कुछ स्कूलों ने दूरी को 55 अंक तक दिए हैं।
दिए गए हैं यह अंक
द्वारका स्थित इंद्रप्रस्थ इंटरनेशनल स्कूल ने स्कूल से 12 किमी के दायरे में रहने वाले आवेदकों को अधिकतम 55 अंक, 12 से 15 किमी वालों को 45 अंक और 15 किमी से अधिक दूरी वालों के लिए 35 अंक निर्धारित किए हैं।
वहीं, भाई-बहन, पूर्व छात्र (एल्यूमिनाई) और स्टाफ वार्ड श्रेणियों के लिए 15-15 अंक दिए गए हैं। ईस्ट आफ कैलाश स्थित टैगोर इंटरनेशनल स्कूल ने चार किमी के दायरे या स्कूल परिवहन से कवर क्षेत्रों में रहने वाले बच्चों को 50 अंक दिए हैं।
द्वारका स्थित आइटीएल इंटरनेशनल स्कूल की प्रधानाचार्य सुधा आचार्य ने कहा कि उनके स्कूल में भी दूरी, भाई-बहन, एल्यूमिनाई और स्टाफ वार्ड को प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने कहा कि नेबरहूड को अधिक प्राथमिकता दी है। अब अभिभावक चार दिसंबर से आवेदन कर सकते हैं। इसमें स्कूल की वेबसाइट से लेकर आफलाइन भी आवेदन करने की सुविधा होगी।
स्कूल से दूरी को मिलेगी प्राथमिकता
अधिकतर निजी स्कूलों की प्रधानाचार्य के मुताबिक हर बार की तरह स्कूल इस बार भी एक से पांच किलोमीटर की दूरी के मानदंड को प्राथमिकता में रखेंगे। इसके बाद भाई-बहन, पहले जन्मा बच्चा, एल्यूमिनाई मानदंड को प्राथमिकता दी जाएगी।
आयु सीमा - (31 मार्च 2026 तक)
- नर्सरी: तीन से चार वर्ष
- केजी: चार से पांच वर्ष
- पहली: पांच से छह वर्ष
अहम बातें
- स्कूल प्रधानाचार्य न्यूनतम और अधिकतम आयु सीमा में एक माह तक की छूट दे सकते हैं।
- जिलास्तरीय मानिटरिंग सेल पूरी प्रक्रिया की निगरानी और शिकायतों पर कार्रवाई करेगा।
- निदेशालय ने दोहराया कि कोई भी स्कूल ऐसे मानदंड नहीं अपना सकता जिन्हें विभाग ने पहले अमान्य किया था या जिन्हें दिल्ली हाई कोर्ट ने रद किया है।
- स्कूल केवल 25 रुपए का गैर-वापसीयोग्य रजिस्ट्रेशन शुल्क ले सकते हैं। कैपिटेशन फीस या प्रोस्पेक्टस खरीदने के लिए बाध्य करना सख्त मना है।
- प्रवेश मानदंड, अंक विभाजन और ड्राॅ की वीडियो रिकार्डिंग अनिवार्य की गई है, जिससे पूरी प्रक्रिया पारदर्शी बनी रहे।
प्रमुख तारीखें
4 दिसंबर-दाखिले के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू।
27 दिसंबर-आवेदन फार्म भरने का अंतिम दिन।
23 जनवरी-पहली चयन सूची जारी की जाएगी।
19 मार्च-दाखिला प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी।
