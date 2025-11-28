नर्सरी एडमिशन 2026-27: दिल्ली में स्कूल से दूरी पर मिलेंगे 55 अंक तक, 4 दिसंबर से आवेदन शुरू

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। राजधानी के निजी स्कूलों ने शुक्रवार को शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए नर्सरी दाखिला मानदंड जारी कर दिए। स्कूलों ने सबसे अधिक प्राथमिकी नेबरहूड (स्कूल से दूरी) को दी है। कुछ स्कूलों ने दूरी को 55 अंक तक दिए हैं।

दिए गए हैं यह अंक द्वारका स्थित इंद्रप्रस्थ इंटरनेशनल स्कूल ने स्कूल से 12 किमी के दायरे में रहने वाले आवेदकों को अधिकतम 55 अंक, 12 से 15 किमी वालों को 45 अंक और 15 किमी से अधिक दूरी वालों के लिए 35 अंक निर्धारित किए हैं।

वहीं, भाई-बहन, पूर्व छात्र (एल्यूमिनाई) और स्टाफ वार्ड श्रेणियों के लिए 15-15 अंक दिए गए हैं। ईस्ट आफ कैलाश स्थित टैगोर इंटरनेशनल स्कूल ने चार किमी के दायरे या स्कूल परिवहन से कवर क्षेत्रों में रहने वाले बच्चों को 50 अंक दिए हैं।

द्वारका स्थित आइटीएल इंटरनेशनल स्कूल की प्रधानाचार्य सुधा आचार्य ने कहा कि उनके स्कूल में भी दूरी, भाई-बहन, एल्यूमिनाई और स्टाफ वार्ड को प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने कहा कि नेबरहूड को अधिक प्राथमिकता दी है। अब अभिभावक चार दिसंबर से आवेदन कर सकते हैं। इसमें स्कूल की वेबसाइट से लेकर आफलाइन भी आवेदन करने की सुविधा होगी।

स्कूल से दूरी को मिलेगी प्राथमिकता अधिकतर निजी स्कूलों की प्रधानाचार्य के मुताबिक हर बार की तरह स्कूल इस बार भी एक से पांच किलोमीटर की दूरी के मानदंड को प्राथमिकता में रखेंगे। इसके बाद भाई-बहन, पहले जन्मा बच्चा, एल्यूमिनाई मानदंड को प्राथमिकता दी जाएगी।