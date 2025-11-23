दिल्ली के अभिभावक नोट कर लें तारीख, नर्सरी दाखिले के लिए 4 दिसंबर से शुरू होगी प्रक्रिया

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली के निजी स्कूलों में नर्सरी, केजी और पहली कक्षा में दाखिले का इंतजार कर रहे अभिभावकों के लिए तारीखों की घोषणा हो गई है। अगर, आप भी नर्सरी से लेकर कक्षा एक तक अपने बच्चे का निजी स्कूलों में दाखिले की योजना बना रहे हैं तो तारीखों को ध्यान से याद कर लें।

दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय के द्वारा जारी आदेश के अनुसार शैक्षणिक सत्र 2026-27 के नर्सरी से कक्षा एक लिए प्रवेश प्रक्रिया चार दिसंबर से शुरू होने जा रही है। शिक्षा निदेशालय ने सामान्य श्रेणी की 75 फीसदी सीटों (ओपन कैटेगरी) पर दाखिले से जुड़े विस्तृत दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। अभिभावक 27 दिसंबर तक आनलाइन या आफलाइन आवेदन फार्म जमा कर सकेंगे।

निदेशालय ने सभी स्कूलों को निर्देश दिया है कि आवेदन फार्म हर हाल में अंतिम तिथि तक उपलब्ध रहना चाहिए। प्रवेश पंजीकरण शुल्क के रूप में स्कूल अभिभावकों से सिर्फ 25 रुपये ही ले सकेंगे। निदेशालय के अनुसार इस वर्ष भी स्कूलों को अपने दाखिला मानक (एडमिशन क्राइटेरिया) और अंक विभाजन तय करने की छूट दी गई है, लेकिन इन्हें पारदर्शिता के साथ निदेशालय की वेबसाइट पर 28 नवंबर तक अपलोड करना अनिवार्य होगा। निजी स्कूल दाखिला प्रक्रिया सौ अंकों के प्वाइंट सिस्टम पर आधारित होगी। निर्धारित मानकों और उनके अंकों को स्कूल अपनी वेबसाइट, नोटिस बोर्ड व निदेशालय के पोर्टल पर प्रदर्शित करेंगे।

चयनित छात्रों की पहली सूची 23 जनवरी 2026 और दूसरी सूची 9 फरवरी 2026 को जारी होगी। प्रतीक्षा सूची और छात्रों को दिए गए अंक भी सार्वजनिक करने होंगे। निदेशालय ने स्पष्ट किया है कि स्कूल किसी भी परिस्थिति में तय शेड्यूल में बदलाव नहीं कर सकते और प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी होनी चाहिए।

कंप्यूटराइज्ड ड्रॉ प्रक्रिया में पारदर्शिता अनिवार्य शिक्षा निदेशालय ने निर्देश दिया है कि कंप्यूटर से हो या पर्चियों के माध्यम से, यह अभिभावकों की मौजूदगी में ही आयोजित की जाएगी। ड्रा की तारीख की सूचना अभिभावकों को कम से कम दो दिन पहले ईमेल, नोटिस-बोर्ड और स्कूल वेबसाइट के जरिए दी जाएगी। ड्रा की वीडियोग्राफी अनिवार्य होगी और सभी पर्चियों को बाक्स में डालने से पहले माता-पिता को दिखाया जाएगा। इसके अलावा, ओपन सीटों पर चयनित छात्रों की सूची और उनके अंकों का विवरण भी विभाग को भेजना होगा।

यह होगी आयु सीमा दाखिले के लिए आयु 31 मार्च 2026 को आधार तिथि मानी जाएगी। बालवाटिका-1 (नर्सरी) में प्रवेश के लिए बच्चे की आयु तीन से चार वर्ष, केजी के लिए चार से पांच वर्ष और कक्षा एक के लिए छह से सात वर्ष निर्धारित की गई है।