    दिल्ली-NCR में धुंध की चादर, ज्यादातर इलाकों में AQI 400 के पार; IGI एयरपोर्ट ने जारी की एडवाइजरी

    By Abhishek Tiwari Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Tue, 16 Dec 2025 08:09 AM (IST)

    दिल्ली-एनसीआर में धुंध की चादर छाई हुई है, जिसके कारण वायु गुणवत्ता गंभीर स्तर पर पहुंच गई है। ज्यादातर क्षेत्रों में एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 400 क ...और पढ़ें

    सुबह के समय बाबा खड़गसिंह मार्ग पर छाया घना कोहरा। फोटो- हरीश कुमार

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली-एनसीआर में जहरीली धुंध की परत छाई हुई है और ग्रेप चार की पाबंदियां लागू होने के बावजूद वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर पर बना हुआ है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार, मंगलवार सुबह सात बजे राजधानी का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआई ) 427 दर्ज किया गया है, हवा की गंभीर श्रेणी में रखा गया है। इससे पहले सोमवार शाम चार बजे औसत एक्यूआई 427 रिकॉर्ड किया गया था। हालांकि कल से आज राजधानी के औसत एक्यूआई में कुछ सुधार हुआ है।

    राजधानी के ज्यादातर इलाकों में एक्यूआई 400 के आसपास बना हुआ है। आनंद विहार में एक्यूआई 410, बवाना में 401, बुराड़ी में 377, चांदनी चौक में 383, आईटीओ में 401, जहांगीरपुरी में 428, मुंडका में 425, नजफगढ़ में 360 और नरेला में 387 रिकॉर्ड किया गया है, जो हवा की गंभीर श्रेणी आता है। इसके अलावा दिल्ली से सटे नोएडा में 437, ग्रेटर नोएडा में 447, गाजियाबाद में 444, गुरुग्राम में 345 और फरीदाबाद में एक्यूआई सबसे कम 211 दर्ज किया गया है।

     

    IGI एयरपोर्ट ने जारी की एडवाइजरी

    स्मॉग की मोटी चादर छाए रहने से सड़क के साथ हवाई यातायात भी प्रभावति हो रहा है। आईजीआई एयरपोर्ट ने फ्लाइट में रुकावटों के बीच यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी की है। इसमें कहा गया कि फ्लाइट ऑपरेशन धीरे-धीरे सामान्य हो रहे हैं, लेकिन कुछ डिपार्चर और अराइवल में रुकावटें बनी रह सकती हैं। सटीक और समय पर अपडेट के लिए सीधे अपनी एयरलाइन से संपर्क करें। हमारे कर्मचारी यात्रियों की मदद करने और जरूरी सहायता देने के लिए सभी टर्मिनलों पर मौजूद हैं।

    किस इलाके में कितना है एक्यूआई?

    इलाका एक्यूआई वर्ग
    आनंद विहार 410 गंभीर
    बवाना 401 गंभीर
    बुराड़ी 377 गंभीर
    चांदनी चौक 383 गंभीर
    आईटीओ 401 गंभीर
    जहांगीरपुरी 428 गंभीर
    मुंडका 425 गंभीर
    नजफगढ़ 360 गंभीर
    नरेला 387 गंभीर
    नोएडा 437 गंभीर
    ग्रेटर नोएडा 447 गंभीर
    गाजियाबाद 444 गंभीर
    गुरुग्राम 345 बेहद खराब
    फरीदाबाद 211 खराब

    सीपीसीबी के अनुसार, 0 से 50 के बीच एक्यूआई को 'अच्छा', 51 से 100 को 'संतोषजनक', 101 से 200 को 'मध्यम', 201 से 300 को 'खराब', 301 से 400 को 'बहुत खराब' और 401 से 500 को 'गंभीर' माना जाता है।

