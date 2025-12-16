दिल्ली-NCR में धुंध की चादर, ज्यादातर इलाकों में AQI 400 के पार; IGI एयरपोर्ट ने जारी की एडवाइजरी

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली-एनसीआर में जहरीली धुंध की परत छाई हुई है और ग्रेप चार की पाबंदियां लागू होने के बावजूद वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर पर बना हुआ है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार, मंगलवार सुबह सात बजे राजधानी का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआई ) 427 दर्ज किया गया है, हवा की गंभीर श्रेणी में रखा गया है। इससे पहले सोमवार शाम चार बजे औसत एक्यूआई 427 रिकॉर्ड किया गया था। हालांकि कल से आज राजधानी के औसत एक्यूआई में कुछ सुधार हुआ है।

राजधानी के ज्यादातर इलाकों में एक्यूआई 400 के आसपास बना हुआ है। आनंद विहार में एक्यूआई 410, बवाना में 401, बुराड़ी में 377, चांदनी चौक में 383, आईटीओ में 401, जहांगीरपुरी में 428, मुंडका में 425, नजफगढ़ में 360 और नरेला में 387 रिकॉर्ड किया गया है, जो हवा की गंभीर श्रेणी आता है। इसके अलावा दिल्ली से सटे नोएडा में 437, ग्रेटर नोएडा में 447, गाजियाबाद में 444, गुरुग्राम में 345 और फरीदाबाद में एक्यूआई सबसे कम 211 दर्ज किया गया है।

#WATCH | Delhi | Visuals around Anand Vihar area as a thick layer of toxic smog engulfs the national capital.



AQI (Air Quality Index) around the area is 410, categorised as 'Severe', as claimed by CPCB (Central Pollution Control Board).



CAQM (Commission for Air Quality… pic.twitter.com/nfEv4zwnkX — ANI (@ANI) December 16, 2025 IGI एयरपोर्ट ने जारी की एडवाइजरी स्मॉग की मोटी चादर छाए रहने से सड़क के साथ हवाई यातायात भी प्रभावति हो रहा है। आईजीआई एयरपोर्ट ने फ्लाइट में रुकावटों के बीच यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी की है। इसमें कहा गया कि फ्लाइट ऑपरेशन धीरे-धीरे सामान्य हो रहे हैं, लेकिन कुछ डिपार्चर और अराइवल में रुकावटें बनी रह सकती हैं। सटीक और समय पर अपडेट के लिए सीधे अपनी एयरलाइन से संपर्क करें। हमारे कर्मचारी यात्रियों की मदद करने और जरूरी सहायता देने के लिए सभी टर्मिनलों पर मौजूद हैं।