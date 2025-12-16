घने कोहरे की चादर में लिपटा दिल्ली-एनसीआर, मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट; कड़ाके की ठंड का अभी भी इंंतजार
दिल्ली-एनसीआर में इस सीजन का सबसे घना कोहरा छाया रहा। मौसम विभाग ने घने कोहरे के चलते येलो अलर्ट जारी किया है। हालांकि, अभी भी कड़ाके की ठंड का इंतजार ...और पढ़ें
राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। जहरीली हवा और गायब सर्दी के बीच दिल्ली समेत एनसीआर में इन दिनों काेहरा खासी परेशानी का सबब बन रहा है। राष्ट्रीय राजधानी में तो सोमवार को इस सीजन का सबसे घना कोहरा पड़ा। इसका प्रभाव इस हद तक देखा गया कि जनजीवन ही नहीं, बड़ी संख्या में उड़ानें भी बाधित और प्रभावित हुईं। मौसम विभाग ने मंगलवार को भी मध्यम से घना कोहरा छाने का यलो अलर्ट जारी कर दिया है।
जानकारी के मुताबिक कोहरेे का स्तर सोमवार रात साढ़े 11 बजे से ही बढ़ने लगा था। इसी के चलते सोमवार रात साढ़े 12 बजे से रात दो बजे तक सफदरजंग एयरपोर्ट पर दृश्यता शून्य रह गई। जबकि मंगलवार अल सुबह साढ़े तीन बजे आइजीआइ एयरपोर्ट पर दृश्यता का स्तर महज 50 मीटर तक रह गया। सुबह आठ बजे के बाद ही इस स्थिति में धीरे धीरे सुधार होना शुरू हुआ।
मतलब, सोमवार रात साढ़े 11 बजे से मंगलवार सुबह आठ बजे तक लगभग 10 घंटे दृश्यता 200 मीटर से नीचे रही।
मंगलवार के लिए येलो अलर्ट जारी
मौसम विभाग ने मंगलवार को सुबह के समय दिल्ली में ज्यादातर जगहों पर मध्यम कोहरा छाने का यलो अलर्ट जारी किया है। कुछ जगहों पर घना कोहरा भी देखा जा सकता है। यह कोहरा प्रदूषण के साथ मिलकर स्माग का रूप भी ले सकता है। दिन में आसमान साफ रहने का अनुमान है।
मौसम विभाग ने दिन में दिल्ली सहित एनसीआर में 15 से 25 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना भी जताई है। दिल्ली में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री जबकि अधिकतम 23 डिग्री रहने की संभावना व्यक्त की है। इसके बाद बुधवार को दिल्ली में सुबह के वक्त हल्का कोहरा नजर आने का अनुमान है। दिन में आसमान साफ रहेगा।
कड़ाके की ठंड का अभी भी इंतजार
दिसंबर माह आधा बीत गया है, लेकिन दिल्ली समेत एनसीआर के शहरों में कड़ाके की सर्दी अभी तक शुरू नहीं हुई है। मौसम विभाग के वरिष्ठ विज्ञानी डा. नरेश कुमार ने बताया कि सर्दी में वृद्धि पश्चिमी विक्षोभों पर निर्भर करती है।
इसी से शुष्क सर्द उत्तर पश्चिमी हवा दिल्ली और उत्तर पश्चिम भारत के इलाकों में पहुंचती है। इस सीजन में अभी तक कोई सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ नहीं आया है। इसी वजह से एनसीआर और आसपास के इलाकों में अभी तक शीत लहर दर्ज नहीं की गई है। अगले एक सप्ताह के दौरान दिल्ली में न्यूनतम तापमान दो से चार डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। शीत लहर के लिए भी अभी इंतजार करना पड़ेगा।
