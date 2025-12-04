दिल्ली-NCR में छाई जहरीले स्मॉग की चादर, फरीदाबाद की हवा सबसे बेहतर; आपके इलाके का क्या है हाल?

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली सहित एनसीआर में कोहरे और स्मॉग की परत छाई हुई है और एयर क्वालिटी 'बहुत खराब' श्रेणी में रिकॉर्ड की गई है। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (सीपीसीबी) के मुताबिक, बृहस्पतिवार सुबह सात बजे दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 300 दर्ज किया गया, जो हवा की बेहद खराब कैटेगरी में आता है।

राजधानी के कई इलाकों में आज भी हवा की गुणवत्ता खतरनाक स्तर पर बनी हुई है। आनंद विहार में एक्यूआई 318, अलीपुर में 284, बवाना में 343, बुराड़ी में 312, चांदनी चौक में 331, द्वारका में 324, दिल्ली एयरपोर्ट के आसपास 257, आईटीओ में 304, जहांगीरपुरी में 342, रोहिणी में 343, विवेक विहार में 319, आरकेपुरम में 343, नरेला में 302 और मुंडका में 340 दर्ज किया गया है। इससे पहले, कल बुधवार को 24 घंटे में राजधानी का औसत एक्यूआई 342 दर्ज किया गया था।

#WATCH | Delhi | Visuals from Ghazipur area this morning as a layer of toxic smog blankets the city.



वहीं, दिल्ली से सटे नोएडा सेक्टर-62 में आज एक्यूआई 265, गाजियाबाद के वसुंधरा में 355, इंदिरापुरम में 291, गुरुग्राम सेक्टर-51 में 210, विकास सदन में 239 और फरीदाबाद सेक्टर-30 में 198 दर्ज किया गया है।