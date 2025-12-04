दिल्ली-NCR में छाई जहरीले स्मॉग की चादर, फरीदाबाद की हवा सबसे बेहतर; आपके इलाके का क्या है हाल?
दिल्ली और एनसीआर में स्मॉग की परत से वायु गुणवत्ता 'बहुत खराब' श्रेणी में है। सीपीसीबी के अनुसार, दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 300 दर ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली सहित एनसीआर में कोहरे और स्मॉग की परत छाई हुई है और एयर क्वालिटी 'बहुत खराब' श्रेणी में रिकॉर्ड की गई है। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (सीपीसीबी) के मुताबिक, बृहस्पतिवार सुबह सात बजे दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 300 दर्ज किया गया, जो हवा की बेहद खराब कैटेगरी में आता है।
राजधानी के कई इलाकों में आज भी हवा की गुणवत्ता खतरनाक स्तर पर बनी हुई है। आनंद विहार में एक्यूआई 318, अलीपुर में 284, बवाना में 343, बुराड़ी में 312, चांदनी चौक में 331, द्वारका में 324, दिल्ली एयरपोर्ट के आसपास 257, आईटीओ में 304, जहांगीरपुरी में 342, रोहिणी में 343, विवेक विहार में 319, आरकेपुरम में 343, नरेला में 302 और मुंडका में 340 दर्ज किया गया है। इससे पहले, कल बुधवार को 24 घंटे में राजधानी का औसत एक्यूआई 342 दर्ज किया गया था।
#WATCH | Delhi | Visuals from Ghazipur area this morning as a layer of toxic smog blankets the city.— ANI (@ANI) December 4, 2025
AQI (Air Quality Index) around the area is 318, categorised as 'Very Poor', as claimed by CPCB (Central Pollution Control Board). pic.twitter.com/lHGPKdTZyL
वहीं, दिल्ली से सटे नोएडा सेक्टर-62 में आज एक्यूआई 265, गाजियाबाद के वसुंधरा में 355, इंदिरापुरम में 291, गुरुग्राम सेक्टर-51 में 210, विकास सदन में 239 और फरीदाबाद सेक्टर-30 में 198 दर्ज किया गया है।
सीपीसीबी के मानकों के अनुसार, शून्य और 50 के बीच एक्यूआई को ‘अच्छा’, 51 से 100 को ‘संतोषजनक’, 101 से 200 को ‘मध्यम’, 201 से 300 को ‘खराब’, 301 से 400 को ‘बहुत खराब’ और 401 से 500 को ‘गंभीर’ माना जाता है।
कहां कितना है एक्यूआई?
|इलाका
|एक्यूआई
|आनंद विहार
|318
|अलीपुर
|284
|बवाना
|343
|बुराड़ी
|312
|चांदनी चौक
|331
|द्वारका
|324
|दिल्ली एयरपोर्ट
|257
|आईटीओ
|304
|जहांगीरपुरी
|342
|रोहिणी
|343
|विवेक विहार
|319
|आरकेपुरम
|343
|नरेला
|302
|मुंडका
|340
|नोएडा सेक्टर-62
|265
|गाजियाबाद, वसुंधरा
|355
|इंदिरापुरम
|291
|गुरुग्राम सेक्टर-51
|210
|विकास सदन
|239
|फरीदाबाद सेक्टर-30
|198
