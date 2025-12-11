Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Delhi Pollution: दिल्ली-NCR में प्रदूषण से मामूली राहत, कई इलाकों में AQI अभी भी 300 के पार

    By Abhishek Tiwari Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Thu, 11 Dec 2025 07:58 AM (IST)

    दिल्ली और एनसीआर में जहरीली धुंध छाई हुई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार, दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 285 दर्ज किया गया, जो खराब ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    प्रदूषण कम करने के लिए महात्मा गांधी रोड पर एंटी स्मॉग गन से किया जा रहा पानी का छिड़काव। फोटो- हरीश कुमार

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली सहित एनसीआर में जहरीले स्मॉग की चादर छाई हुई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार, बृहस्पतिवार सुबह सात बजे दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 285 दर्ज किया गया, जो हवा की खराब श्रेणी में आता है। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    आधिकारिक डेटा के अनुसार, इससे एक दिन पहले, बुधवार (10 दिसंबर) को दिल्ली में हवा की औसत क्वालिटी 'खराब' कैटेगरी में रही और आज इसके 'बहुत खराब' होने की संभावना है। एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम ने 13 दिसंबर तक हवा की गुणवत्ता बहुत खराब कैटेगरी में रहने की बात कही है। 

    Cold (1)

    राजधानी के कई इलाकों में आज हवा की गुणवत्ता बेहद खराब कैटेगरी में बनी हुई है। आनंद विहार इलाके में एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआई) 302, बवाना में 334, बुराड़ी में 293, चांदनी चौक में 308, द्वारका में 285, आईटीओ में 309, जहांगीरपुरी में 341, मुंडका में 326, नरेला में 303, रोहिणी में 339, विवेक विहार में 309 और आरकेपुरम में 325 रिकॉर्ड किया गया है। इसके अलावा, नोएडा के सेक्टर-62 में 246, गाजियाबाद के वसुंधरा में 286, इंदिरापुरम में 319 और गुरुग्राम सेक्टर-51 में भी 319 दर्ज किया गया है। 

    कहां कितना है एक्यूआई?

    इलाका एक्यूआई
    आनंद विहार 302
    बवाना 334
    बुराड़ी 293
    चांदनी चौक 308
    द्वारका 285
    आईटीओ 309
    जहांगीरपुरी 341
    मुंडका 326
    नरेला 303
    रोहिणी 339
    विवेक विहार 309
    आरकेपुरम 325
    नोएडा सेक्टर-62 246
    गाजियाबाद, वसुंधरा 286
    इंदिरापुरम 319
    गुरुग्राम सेक्टर-51 319

    प्रदूषण कम करने के लिए एंटी स्मॉग गन से पानी का छिड़काव किया जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए प्रयास जारी हैं और लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है।

    सीपीसीबी के अनुसार, 51 और 100 के बीच एयर क्वालिटी इंडेक्स को संतोषजनक, 101 और 200 को मध्यम, 201 और 300 को खराब, 301 और 400 को बहुत खराब, और 401 और 500 को गंभीर माना जाता है।

    यह भी पढ़ें- Delhi Pollution: दिल्ली में प्रदूषण का कहर, अगले कुछ दिनों तक राहत नहीं; वाहनों के धुएं की हिस्सेदारी अधि

    यह भी पढ़ें- Delhi Weather: दिल्ली-एनसीआर में बढ़ रही सुबह में ठंड, अगले कुछ दिनों तक तापमान रहेगा सामान्य; पढ़ें लेटेस्ट अपडेट

    यह भी पढ़ें- दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर AAP हमलावर, सौरभ भारद्वाज ने AQI रीडिंग में हेरफेर के लगाए आरोप