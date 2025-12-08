Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Delhi Pollution: दिल्ली में प्रदूषण का कहर, अगले कुछ दिनों तक राहत नहीं; वाहनों के धुएं की हिस्सेदारी अधिक

    By Santosh Kumar Singh Edited By: Sonu Suman
    Updated: Mon, 08 Dec 2025 10:11 PM (IST)

    दिल्ली में सोमवार सुबह धुंध छाई रही और तापमान में वृद्धि हुई। प्रदूषण का स्तर गंभीर श्रेणी में बना रहा, वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 314 दर्ज किया ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    दिन में हवा भी चलती रही, परंतु प्रदूषण के स्तर में कमी नहीं आई।

    राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। राजधानी में सोमवार सुबह की शुरुआत धुंध से हुई। तापमान में हल्की वृद्धि हुई। दिन में हवा भी चलती रही, परंतु प्रदूषण के स्तर में कमी नहीं आई। हवा बहुत गंभीर श्रेणी में बनी हुई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के आंकड़ों के अनुसार वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 314 रहा। बृहस्पतिवार तक इससे राहत मिलने की उम्मीद भी नहीं है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    रविवार को न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस था। सोमवार को यह बढ़कर 8.7 डिग्री सेल्सियस हो गया। इसी तरह से पूरे दिन धूप खिली रहने से अधिकतम तापमान 24.6 डिग्री सेल्सियस से बढ़कर 26.3हो गया। मंगलवार को भी मौसम की यही स्थिति रहेगी।

    सुबह के समय एक्यूआई 319 था। शाम के समय इसमें हल्की गिरावट दर्ज हुई। आइआइटीएम-पुणे के डिसीजन सपोर्ट सिस्टम (डीएसएस) के अनुसार राजधानी में वाहन से होने वाले प्रदूषण की हिस्सेदारी 17.58 प्रतिशत रही। इसके अलावा दिल्ली व इसके आसपास स्थित औद्योगिक इकाइयों की 8.42 प्रतिशत, आवासीय क्षेत्रों की 4.29 प्रतिशत, निर्माण गतिविधियों की 2.49 प्रतिशत हिस्सेदारी रही।

    सीपीसीबी के अनुसार, सोमवार को हवा उत्तर-पश्चिम दिशा से 20 किलोमीटर प्रतिघंटे के गति से चली। दूसरी ओर, दोपहर एक बजे हवा में पीएम10 की मात्रा 250.2 और पीएम2.5 की मात्रा 138.8 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर दर्ज की गई।