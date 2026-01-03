दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण और कोहरे से हल्की राहत, GRAP-3 हटा; ठंड को लेकर बड़ा अपडेट
दिल्ली-एनसीआर की वायु गुणवत्ता में सुधार हुआ है, शुक्रवार को Delhi AQI 380 से घटकर 236 हो गया है। इस सुधार के चलते CAQM की उप-समिति ने GRAP-3 की सभी प ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। Delhi Pollution दिल्ली-एनसीआर की वायु गुणवत्ता में सुधार दर्ज किया गया है। मंगलवार को दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 380 से घटकर 236 रिकॉर्ड किया गया, जो प्रदूषण स्तर में गिरावट को बताता है।
शनिवार सुबह भी कोहरे और प्रदूषण की स्थिती पहले से बेहतर रही लेकिन दिल्ली समेत एनसीआर के कई इलाकों में यह अब भी गंभीर स्थिती में बनी हुई है।
GRAP-3 की पाबंदियां हटी
वायु गुणवत्ता में इस सुधार को देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) की GRAP उप-समिति ने बड़ा फैसला लिया है। CAQM की उप-समिति ने पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में GRAP के स्टेज-3 के तहत लगाए गए सभी प्रतिबंधों को तत्काल प्रभाव से हटा लिया है।
हालांकि, प्रदूषण पर नजर बनाए रखने के लिए GRAP के स्टेज-1 और स्टेज-2 के तहत लागू सभी पाबंदियां NCR में जारी रहेंगी।
हवाओं की रफ्तार बढ़ने से शुक्रवार को कोहरा तो कम ही देखने को मिला, लेकिन दोपहर बाद दिल्ली समेत एनसीआर के शहरों में भी सर्दी का एहसास एकाएक बढ़ गया। दिन भर लोगों ने गलन का सा एहसास किया। मौसम विभाग ने शनिवार के लिए यलो अलर्ट जारी किया है।
#WATCH | Delhi: Visuals around the Akshardham area as a layer of smog engulfs the national capital.— ANI (@ANI) January 3, 2026
AQI (Air Quality Index) around the area is 282, categorised as 'Poor', as claimed by CPCB (Central Pollution Control Board). pic.twitter.com/t1H0B7oHEs
आसमान साफ रहने का पूर्वानुमान
इससे पहले मौसम विभाग का पूर्वानुमान था कि शनिवार को दिन भर आसमान साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान सात डिग्री जबकि अधिकतम 18 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। साथ ही सुबह के समय घना कोहरा छाने की भी आशंका है। मौसम ने शनिवार से मंगलवार के बीच दिल्ली और हरियाणा के कुछ इलाकों में शीतलहर चलने का भी अनुमान लगाया है। मालूम हो कि शीतलहर तब घोषित की जाती है जब न्यूनतम तापमान औसत तापमान से 4.5 डिग्री सेल्सियस से 6.5 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है।
शनिवार सुबह दिल्ली-एनसीआर के कुछ प्रमुख स्टेशनों की स्थिती
शनिवार सुबह भी दिल्ली-एनसीआर में वायु गुणवत्ता की स्थिति चिंताजनक रही, जहां कई प्रमुख मॉनिटरिंग स्टेशनों पर AQI स्तर 'बहुत खराब' श्रेणी में दर्ज किया गया। मुंडका में सबसे अधिक 369 AQI के साथ वायु प्रदूषण सबसे गंभीर था, जबकि रोहिणी में 326, DTU में 279, वजीरपुर में 273 और लोनी (गाजियाबाद) में 253 का स्तर रहा। अन्य क्षेत्रों जैसे पूसा-2 (252), अशोक विहार (251), वसुंधरा (242), सिरीफोर्ट (240) और नोएडा सेक्टर-116 (201) में भी AQI 200 से ऊपर रहा, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है।
|इलाका
|AQI
|मुंडका
|369
|रोहिणी
|326
|DTU, दिल्ली
|279
|वजीरपुर
|273
|लोनी, गाजियाबाद
|253
|पूसा-2, दिल्ली
|252
|अशोक विहार
|251
|वसुंधरा
|242
|सिरीफोर्ट
|240
|नोएडा, सेक्टर-116
|201
इस प्रदूषण से सांस की तकलीफ, आंखों में जलन और अन्य स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ सकती हैं, खासकर बच्चों, बुजुर्गों और श्वास रोगियों के लिए सलाह दी जाती है कि बाहर कम निकलें और मास्क का उपयोग करें।
