मंडप के वाशरूम में किशोरी के साथ दुष्कर्म, पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश में जुटी दिल्ली पुलिस

जागरण संवाददाता, पश्चिमी दिल्ली। पश्चिमी दिल्ली में दुष्कर्म का मामला सामने आया है। अपने परिजन की शादी समारोह में शामिल होने आई एक किशोरी के साथ दुष्कर्म किए जाने का मामला थाने पहुंचा है। आरोपी युवक को पीड़िता ने अपना परिचित बताया है।

वहीं, पीड़िता की शिकायत पर द्वारका नार्थ थाना पुलिस ने दुष्कर्म और पॉक्सो के तहत मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस घटना के बाद से भागे आरोपी की तलाश कर रही है। मामले की छानबीन जारी है। पुलिस के अनुसार, रविवार तड़के द्वारका नार्थ थाना पुलिस को द्वारका स्थित कम्युनिटी सेंटर में किशोरी के साथ दुष्कर्म किए जाने की सूचना मिली। मौके पर पहुंची पुलिस ने छानबीन शुरू की। पता चला कि पीड़िता किशोरी उत्तर प्रदेश के हरदोई की रहने वाली है। उसके पिता कामगार हैं।