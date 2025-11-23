Language
    मां-बाप-भाई सब ड्रग माफिया, दिल्ली क्राइम ब्रांच ने हेरोइन तस्करी का मास्टरमाइंड तुषार को किया गिरफ्तार

    By Rakesh Kumar Singh Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Sun, 23 Nov 2025 04:16 PM (IST)

    दिल्ली क्राइम ब्रांच ने आठ करोड़ की हेरोइन तस्करी के दो मामलों में भगोड़े ड्रग तस्कर तुषार को गिरफ्तार किया है। वह दिल्ली-एनसीआर में हेरोइन की खरीद-फरोख्त करता था। पुलिस के अनुसार, तुषार के परिवार के सदस्य भी मादक पदार्थों के कारोबार में शामिल हैं। उसने अपनी आपराधिक गतिविधियों को छिपाने के लिए एक बुटीक की दुकान खोल रखी थी।

    दिल्ली क्राइम ब्रांच ने आठ करोड़ की हेरोइन तस्करी के दो मामलों में भगोड़े ड्रग तस्कर तुषार को गिरफ्तार किया है। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। क्राइम ब्रांच ने ड्रग तस्कर तुषार को गिरफ्तार किया है, जिसे करीब 8 करोड़ रुपये की हेरोइन तस्करी के दो अलग-अलग मामलों में भगोड़ा घोषित किया गया था। वह दोनों मामलों में वॉन्टेड था। पुलिस पहले भी इस गिरोह के कई सदस्यों को गिरफ्तार कर चुकी है।

    DCP क्राइम ब्रांच हर्ष इंदौरा के मुताबिक, तुषार मूल रूप से संयोग विहार, मटियाला का रहने वाला है। घर से फरार होने के बाद वह फिलहाल महावीर एन्क्लेव, पार्ट-1 में रह रहा था। क्राइम ब्रांच में दर्ज ड्रग तस्करी के एक मामले में रोहिणी में ASJ शिवाजी आनंद की कोर्ट ने 2 जुलाई को उसे भगोड़ा घोषित किया था। उसके गैंग के एक सदस्य से 258 ग्राम हेरोइन बरामद हुई थी।

    दूसरे मामले में कड़कड़डूमा कोर्ट के ASJ पुनीत पाहवा की कोर्ट ने भी उसे 17 अक्टूबर को भगोड़ा घोषित किया था। गैंग के एक सदस्य से 512 ग्राम हेरोइन बरामद हुई थी।

    आरोपी तुषार की पहचान दोनों मामलों में बरामद हेरोइन के सोर्स के तौर पर हुई थी, लेकिन उसे अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया था। टेक्निकल सर्विलांस के आधार पर, ACP राजपाल डबास और इंस्पेक्टर सतीश मलिक की टीम ने 23 नवंबर को तुषार को गिरफ्तार किया, जब उसकी लोकेशन महावीर एन्क्लेव की गली नंबर 5 में मिली। उस पर एक दर्जन से ज़्यादा केस दर्ज हैं।

    पूछताछ में तुषार ने बताया कि वह एक ऑर्गनाइज़्ड क्रिमिनल गैंग का मेंबर है जो दिल्ली-NCR में हेरोइन खरीदता और बेचता है। तुषार के पिता, माता और भाई क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में शामिल हैं। वे द्वारका में गैर-कानूनी नारकोटिक्स का काम करते हैं। धीरे-धीरे, वह भी ऑर्गनाइज़्ड क्राइम में शामिल हो गया और हेरोइन और स्मैक सप्लाई करने लगा। अपनी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को छिपाने के लिए उसने महावीर एन्क्लेव में एक बुटीक शॉप खोली।