Delhi Metro की इस लाइन में आई गड़बड़ी, धीमी गति से चल रही ट्रेनें; DMRC ने दिया अपडेट

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली मेट्रो की एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर सिग्नलिंग समस्या के कारण डाउन लाइन (नई दिल्ली से यशोभूमि द्वारका सेक्टर-25 की ओर) पर ट्रेनें धीमी गति से चल रही हैं। यह समस्या धौला कुंड और दिल्ली एयरोसिटी स्टेशन के बीच प्रभावी है।

यात्रियों को इस रूट पर अतिरिक्त समय की जरूरत पड़ सकती है। मेट्रो अधिकारियों ने बताया कि तकनीकी टीम समस्या के समाधान में जुटी हुई है और जल्द ही सामान्य गति बहाल करने का प्रयास किया जा रहा है।

Airport Express Line Update



Due to the signalling issue on airport express down line i.e., (New Delhi to Yashobhoomi Dwarka Sector-25) trains are running slow between Dhaula Kuan and Delhi Aerocity.



Normal services on all other lines. — Delhi Metro Rail Corporation (@OfficialDMRC) December 28, 2025

दिल्ली मेट्रो की सभी अन्य लाइनों पर सेवाएं पूरी तरह सामान्य हैं और कोई व्यवधान नहीं है। एयरपोर्ट जाने वाले यात्रियों से अनुरोध है कि वे अपनी यात्रा की योजना अनुसार अतिरिक्त समय रखें।

