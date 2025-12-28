Language
    Delhi Metro की इस लाइन में आई गड़बड़ी, धीमी गति से चल रही ट्रेनें; DMRC ने दिया अपडेट

    By Digital Desk Edited By: Sonu Suman
    Updated: Sun, 28 Dec 2025 04:54 PM (IST)

    दिल्ली मेट्रो की एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर सिग्नलिंग समस्या के कारण ट्रेनें धीमी चल रही हैं। यह समस्या धौला कुंड और दिल्ली एयरोसिटी के बीच डाउन लाइन ...और पढ़ें

    दिल्ली मेट्रो की एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर सिग्नलिंग समस्या आ रही है।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली मेट्रो की एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर सिग्नलिंग समस्या के कारण डाउन लाइन (नई दिल्ली से यशोभूमि द्वारका सेक्टर-25 की ओर) पर ट्रेनें धीमी गति से चल रही हैं। यह समस्या धौला कुंड और दिल्ली एयरोसिटी स्टेशन के बीच प्रभावी है।

    यात्रियों को इस रूट पर अतिरिक्त समय की जरूरत पड़ सकती है। मेट्रो अधिकारियों ने बताया कि तकनीकी टीम समस्या के समाधान में जुटी हुई है और जल्द ही सामान्य गति बहाल करने का प्रयास किया जा रहा है।

    दिल्ली मेट्रो की सभी अन्य लाइनों पर सेवाएं पूरी तरह सामान्य हैं और कोई व्यवधान नहीं है। एयरपोर्ट जाने वाले यात्रियों से अनुरोध है कि वे अपनी यात्रा की योजना अनुसार अतिरिक्त समय रखें।

