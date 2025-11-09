Language
    दिल्ली MCD उपचुनाव में मुकाबला त्रिकोणीय, AAP-BJP के बाद कांग्रेस ने भी उतारे उम्मीदवार

    By Sonu Suman Edited By: Sonu Suman
    Updated: Sun, 09 Nov 2025 10:56 PM (IST)

    दिल्ली नगर निगम (MCD) के आगामी उपचुनावों के लिए कांग्रेस ने 12 वार्डों में अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। पार्टी ने आरक्षण और स्थानीय प्रतिनिधित्व को ध्यान में रखते हुए नामों का चयन किया है। इस सूची में मुंडका, शालीमार बाग, अशोक विहार समेत कई इलाके शामिल हैं। इससे पहले आम आदमी पार्टी और भाजपा ने भी अपने उम्मीदवारों की घोषणा की थी।

    दिल्ली एमसीडी के 12 वार्डों पर उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने घोषित किए उम्मीदवार।

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली नगर निगम (MCD) के आगामी उपचुनावों के लिए कांग्रेस ने 12 महत्वपूर्ण वार्डों में अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। पार्टी ने आरक्षण और स्थानीय प्रतिनिधित्व को ध्यान में रखते हुए इन नामों का चयन किया है, जिसमें एससी, एसटी, ओबीसी, अल्पसंख्यक और महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें शामिल हैं।

    सूची में मुंडका, शालीमार बाग-बी, अशोक विहार, चांदनी चौक, चांदनी महल, द्वारका-बी, दिचाऊं कलां, नरायणा, संगम विहार-ए, दक्षिणपुरी, ग्रेटर कैलाश और विनोद नगर जैसे विविध इलाके कवर किए गए हैं। बता दें, इससे पहले आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने उम्मीदवारों का एलान कर दिया था। उपचुनाव 30 नवंबर को होंगे।

    कांग्रेस की सूची के प्रमुख नामों में मुंडका (35) से मुकेश (ओबीसी), शालीमार बाग-बी (56, महिला) से सरिता कुमारी (एससी), अशोक विहार (65, महिला) से विशाखा रानी (एससी), चांदनी चौक (74) से अजय कुमार जैन (अल्पसंख्यक), चांदनी महल (76) से कुंवर शेखजाद अहमद (अल्पसंख्यक), द्वारका-बी (120, महिला) से सुमिता मलिक (ओबीसी), दिचाऊं कलां (128, महिलाएं) से रश्मि शर्मा, नरायणा (139) से मनोज तंवर (ओबीसी), संगम विहार-ए (163) से सुरेश चौधरी (ओबीसी), दक्षिणपुरी (164, एससी) से विक्रम (एससी), ग्रेटर कैलाश (173, महिला) से शिक्षा कपूर (ओबीसी, पंजाबी से विवाहित) और विनोद नगर (198) से विनय शंकर दुबे (सामान्य/पूर्वांचली) शामिल हैं। 

