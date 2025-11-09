दिल्ली MCD उपचुनाव में मुकाबला त्रिकोणीय, AAP-BJP के बाद कांग्रेस ने भी उतारे उम्मीदवार

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली नगर निगम (MCD) के आगामी उपचुनावों के लिए कांग्रेस ने 12 महत्वपूर्ण वार्डों में अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। पार्टी ने आरक्षण और स्थानीय प्रतिनिधित्व को ध्यान में रखते हुए इन नामों का चयन किया है, जिसमें एससी, एसटी, ओबीसी, अल्पसंख्यक और महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें शामिल हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सूची में मुंडका, शालीमार बाग-बी, अशोक विहार, चांदनी चौक, चांदनी महल, द्वारका-बी, दिचाऊं कलां, नरायणा, संगम विहार-ए, दक्षिणपुरी, ग्रेटर कैलाश और विनोद नगर जैसे विविध इलाके कवर किए गए हैं। बता दें, इससे पहले आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने उम्मीदवारों का एलान कर दिया था। उपचुनाव 30 नवंबर को होंगे।