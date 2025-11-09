BJP-कांग्रेस छूटे पीछे, AAP ने मारी बाजी; MCD उपचुनाव के लिए 12 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी
आम आदमी पार्टी (आप) ने दिल्ली नगर निगम (MCD) उपचुनाव के लिए 12 वार्डों के उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। सौरभ भारद्वाज ने बताया कि चांदनी महल, द्वारका बी, मुंडका और नारायणा जैसे इलाकों के लिए उम्मीदवार घोषित किए गए हैं। आप ने स्थानीय मुद्दों के आधार पर उम्मीदवारों का चयन किया है, जबकि भाजपा और कांग्रेस ने अभी तक अपने उम्मीदवार घोषित नहीं किए हैं।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी (AAP) ने आगामी दिल्ली नगर निगम (MCD) उपचुनाव के लिए 12 वार्डों में अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। पार्टी की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने रविवार को यह घोषणा की।
सूची में चांदनी महल, द्वारका बी, मुंडका और नारायणा जैसे प्रमुख इलाके हैं। आप ने इन उम्मीदवारों को स्थानीय मुद्दों और जनसंपर्क के आधार पर चुना है, ताकि MCD में अपनी स्थिति मजबूत की जा सके। भाजपा और कांग्रेस ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं।
सूची के अनुसार, दक्षिण पुरी (वार्ड 164) से राम स्वरूप कनौजिया, संगम विहार (163) से अनुज शर्मा, ग्रेटर कैलाश (173) से ईशना गुप्ता, विनोद नगर (198) से गीता रावत, शालीमार बाग (56) से बबीता अहलावत, अशोक विहार (65) से सीमा विकास गोयल, चांदनी चौक (74) से हर्ष शर्मा, चांदनी महल (76) से मुद्दसिर उस्मान कुरैशी, द्वारका (120) से राजबाला सेहरावत, मुंडका (35) से अनिल लाकड़ा, नरेला (139) से राजन अरोड़ा और दिचाऊं कलां (128) से केशव चौहान को मैदान में उतारा गया है।
