BJP-कांग्रेस छूटे पीछे, AAP ने मारी बाजी; MCD उपचुनाव के लिए 12 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी (AAP) ने आगामी दिल्ली नगर निगम (MCD) उपचुनाव के लिए 12 वार्डों में अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। पार्टी की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने रविवार को यह घोषणा की।

सूची में चांदनी महल, द्वारका बी, मुंडका और नारायणा जैसे प्रमुख इलाके हैं। आप ने इन उम्मीदवारों को स्थानीय मुद्दों और जनसंपर्क के आधार पर चुना है, ताकि MCD में अपनी स्थिति मजबूत की जा सके। भाजपा और कांग्रेस ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं।