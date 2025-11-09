दिल्ली MCD उपचुनाव: AAP के बाद BJP ने भी घोषित किए उम्मीदवार, देखें लिस्ट
दिल्ली भाजपा ने नगर निगम उपचुनाव 2025 के लिए 12 वार्डों के उम्मीदवारों की घोषणा की है। मुंडका, शालीमार बाग, चांदनी चौक समेत कई प्रमुख इलाकों के लिए प्रत्याशियों का चयन किया गया है। भाजपा का लक्ष्य AAP के गढ़ में सेंध लगाना है। पार्टी ने स्थानीय मुद्दों और कार्यकर्ताओं की सक्रियता को ध्यान में रखकर उम्मीदवार उतारे हैं।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी (BJP) की दिल्ली इकाई ने नगर निगम उपचुनाव 2025 के लिए 12 वार्डों में अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। बता दें, इससे पहले आज ही आम आदमी पार्टी ने अपने 12 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की थी।
प्रदेश नेतृत्व के परामर्श से चयनित इन प्रत्याशियों में मुंडका, शालीमार बाग-बी, अशोक विहार, चांदनी चौक और चांदनी महल जैसे प्रमुख इलाके शामिल हैं। पार्टी ने स्थानीय मुद्दों और कार्यकर्ताओं की सक्रियता को ध्यान में रखते हुए उम्मीदवार उतारे हैं, ताकि AAP के गढ़ में सेंध लगाई जा सके।
सूची के अनुसार, मुंडका (35) से जयपाल सिंह दराल (नैनी प्रधान), शालीमार बाग-बी (56) से अनीता जैन, अशोक विहार (65) से वीना असीजा, चांदनी चौक (74) से सुमन कुमार गुप्ता, चांदनी महल (76) से सुनील शर्मा, द्वारका (120) से मनीषा राजपाल सहरावत, दिचाऊं कलां (128) से रेखा रानी, नरायणा (139) से चंद्रकांता शिवानी, दक्षिणपुरी (164) से रोहिणी राज, संगम विहार (163) से शुभ्रजीत गौतम, ग्रेटर कैलाश (173) से अंजुम मंडल और विनोद नगर (198) से सरला चौधरी को मैदान में उतारा गया है।
