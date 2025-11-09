दिल्ली MCD उपचुनाव: AAP के बाद BJP ने भी घोषित किए उम्मीदवार, देखें लिस्ट

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी (BJP) की दिल्ली इकाई ने नगर निगम उपचुनाव 2025 के लिए 12 वार्डों में अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। बता दें, इससे पहले आज ही आम आदमी पार्टी ने अपने 12 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की थी।

प्रदेश नेतृत्व के परामर्श से चयनित इन प्रत्याशियों में मुंडका, शालीमार बाग-बी, अशोक विहार, चांदनी चौक और चांदनी महल जैसे प्रमुख इलाके शामिल हैं। पार्टी ने स्थानीय मुद्दों और कार्यकर्ताओं की सक्रियता को ध्यान में रखते हुए उम्मीदवार उतारे हैं, ताकि AAP के गढ़ में सेंध लगाई जा सके।