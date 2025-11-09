दिल्ली में AAP को झटका, नाराज चल रहे दिग्गज नेता और 7 बार के विधायक ने दिया इस्तीफा

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली के मटिया महल विधानसभा क्षेत्र के सात बार विधायक रहे शोएब इकबाल ने आम आदमी पार्टी (AAP) से इस्तीफा दे दिया है। जानकारी के अनुसार, MCD चुनावों में चांदनी महल वार्ड की सीट पर AAP ने शोएब और उनके बेटे आले इकबाल की सहमति के बिना किसी अन्य उम्मीदवार का ऐलान कर दिया, जिससे वे बेहद नाराज हो गए।

