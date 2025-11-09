दिल्ली में AAP को झटका, नाराज चल रहे दिग्गज नेता और 7 बार के विधायक ने दिया इस्तीफा
दिल्ली में आम आदमी पार्टी को उस समय झटका लगा जब मटिया महल विधानसभा क्षेत्र के सात बार विधायक रहे शोएब इकबाल ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। एमसीडी चुनावों में टिकट बंटवारे को लेकर नाराजगी के चलते उन्होंने यह कदम उठाया। शोएब ने सोशल मीडिया पर इस्तीफे की घोषणा करते हुए पार्टी पर स्थानीय कार्यकर्ताओं की भावनाओं का सम्मान न करने का आरोप लगाया। उनके इस्तीफे से पार्टी की दिल्ली इकाई में हलचल है।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली के मटिया महल विधानसभा क्षेत्र के सात बार विधायक रहे शोएब इकबाल ने आम आदमी पार्टी (AAP) से इस्तीफा दे दिया है। जानकारी के अनुसार, MCD चुनावों में चांदनी महल वार्ड की सीट पर AAP ने शोएब और उनके बेटे आले इकबाल की सहमति के बिना किसी अन्य उम्मीदवार का ऐलान कर दिया, जिससे वे बेहद नाराज हो गए।
शोएब ने सोशल मीडिया पर इस्तीफे की घोषणा करते हुए कहा कि पार्टी ने स्थानीय कार्यकर्ताओं की भावनाओं का सम्मान नहीं किया। शोएब के बेटे आले मुहम्मद इकबाल वर्तमान में AAP से विधायक हैं और चांदनी महल से पार्षद रह चुके हैं, जहां उन्होंने डिप्टी मेयर का पद भी संभाला। 2020 के विधानसभा चुनाव में शोएब ने AAP टिकट पर मटिया महल जीता था, लेकिन 2025 के चुनावों के लिए पार्टी ने आले को उम्मीदवार बनाया।
आम आदमी पार्टी के नेता शोएब इकबाल का पार्टी से इस्तीफा।#AAP #ShoaibIqbal #MCDByElection pic.twitter.com/m3k3EwDQvL— Sunit Suman🇮🇳 (@sksuman538) November 9, 2025
इस्तीफे से AAP की दिल्ली इकाई में हलचल मच गई है, खासकर मुस्लिम बहुल इलाके में जहां इकबाल परिवार का मजबूत आधार है। पार्टी ने अभी कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी।
