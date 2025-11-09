इस खास दिन से दिल्ली की 100 जगहों पर शुरू होगी 'अटल कैंटीन', CM रेखा गुप्ता ने बताया- क्या-क्या मिलेंगी सुविधाएं

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में रेखा गुप्ता सरकार गरीबों के लिए सिर्फ पांच रुपये में भरपेट भोजन खिलाएगी। इसके लिए सरकार अटल कैंटीन योजना शुरू करने जा रही है। इसके लिए 100 स्थानों का चयन किया गया है और इसे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन के मौके पर शुरू किया जाएगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सीएम रेखा गुप्ता ने एक्स पर पोस्ट किया- गरीबों, श्रमिकों और आम नागरिकों के जीवन में गरिमा और सुरक्षा लाने के उद्देश्य से दिल्ली सरकार ‘अटल कैंटीन योजना’ शुरू करने जा रही है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन पर 25 दिसंबर से राजधानी के 100 स्थानों पर यह योजना प्रारंभ होगी, जहां नागरिकों को मात्र 5 रुपये में स्वच्छ, गरम और पौष्टिक भोजन मिलेगा।