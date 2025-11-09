दरभंगा से दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद और कोलकाता हवाई मार्ग पर किराये में उछाल

संवाद सहयोगी, दरभंगा । छठ और लोकतंत्र महापर्व संपन्न होने के बाद बड़ी संख्या में यात्री महानगरों को लौट रहे हैं। दरभंगा एयरपोर्ट से दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद और कोलकाता हवाई मार्ग पर किराए में उछाल आ गया है। यात्री हवाई टिकट का दाम सुनकर चकराने लगे हैं। बावजूद वापस लौटने के टिकटों के लिए आपाधापी शुरू हो गई है।

यात्री एयरलाइंस कंपनियों के मनमाने किराए चुकाकर हवाई सफर करने को मजबूर हैं। 10 से 15 नवंबर के बीच दरभंगा से मुंबई जाने के लिए स्पाइसजेट में एक टिकट की खरीदारी करने पर 13,962 से 19,422 रुपये लग रहे हैं।

इंडिगो में एक टिकट खरीदने पर 9,500 से लेकर 14,120 रुपये खर्च हो रहे हैं। अकासा के विमान में एक टिकट का दाम 11,672 से लेकर 18,871 के बीच है। जबकि, इसी हवाई मार्ग पर आने वाले यात्रियों से स्पाइसजेट एक टिकट पर 7,958 से लेकर 31,671 रुपये वसूल रही है।

इंडिगो में एक टिकट खरीदने पर 6,150 से लेकर 15,915 रुपये खर्च हो रहे हैं।

अकासा में एक टिकट की कीमत 7,996 से लेकर 8,984 रुपये है। इस अवधि में दरभंगा और दिल्ली हवाई मार्ग पर स्पाइसजेट और इंडिगो के विमान में एक टिकट की कीमत पांच से आठ हजार के बीच है। अकासा के विमान में एक टिकट खरीदने पर 4,304 से लेकर 12,016 रुपये लग रहा है। इसी हवाई मार्ग पर वापस आने वाले यात्रियों से स्पाइसजेट, इंडिगो और अकासा चार से पांच हजार रुपये के बीच एक टिकट उपलब्ध करा रही है।

दरभंगा से हैदराबाद जाने पर इंडिगो के एक टिकट पर 12,523 से लेकर 20,488 रुपये तक खर्च हो रहे हैं। जबकि, आने वाले यात्रियों के लिए छह से आठ हजार के बीच में टिकट उपलब्ध है। दरभंगा और कोलकाता हवाई मार्ग पर जाने वाले यात्रियों को एक टिकट पर 9,636 से लेकर 12,508 रुपये खर्च करने हो रहे हैं।

20 से 30 नवंबर के बीच मुंबई हवाई मार्ग पर टिकट की कीमत में वृद्धि जारी मुंबई से दरभंगा का हवाई सफर करने यात्रियों को 20 से 30 नवंबर के बीच टिकटों के कीमत में फिलहाल कोई राहत नहीं मिलने वाली है। 20 नवंबर से मुंबई से दरभंगा के किराए में वृद्धि जारी है। इस अवधि में मुंबई से आने वाले यात्रियों को स्पाइसजेट में एक टिकट पर 16,279 से लेकर 29,193 रुपये खर्च करने होंगे। जबकि इंडिगो में एक टिकट पर 8,302 से लेकर 15,915 रुपये खर्च करना होगा। अकासा में एक टिकट पर 9,534 से लेकर 24,036 रुपये चुकाने होंगे। इस अवधि में वापस जाने पर स्पाइसजेट, इंडिगो और अकासा के विमान में एक टिकट पर आठ से नौ हजार रुपये लग रहे हैं।

रोजगार के मुद्दे पर मतदान के बाद लौट रहे मुंबई व दिल्ली रविवार को एयरपोर्ट पर मुंबई की फ्लाइट पकड़ने के लिए पहुंचे मुजफ्फरपुर जिला के अहियापुर निवासी अविनाश कुमार ने बताया कि दीपावली और छठ महापर्व पर घर आए थे। विधानसभा चुनाव नजदीक रहने से रुके हुए थे। अब मतदान कर वापस लौटना पड़ा है। वहां स्वजन के साथ मजदूरी करते हैं।

यहां रोजगार की व्यवस्था नहीं होने से हमलोग को अन्य राज्य में रोजी-रोटी की तलाश में भटकना पड़ता है। इस चुनाव में बेरोजगारी के मुद्दे पर मतदान कर वापस जा रहे हैं। दिल्ली जाने वाले यात्री समस्तीपुर जिला के दलसिंहसराय निवासी अमित कुमार ने बताया कि त्योहार और मतदान संपन्न होने के बाद कंपनी से बुलावा आ गया है।