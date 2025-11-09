Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दिल्लीवालों के लिए अच्छी खबर, 31 दिसंबर तक खुलेंगे 187 नए आयुष्मान आरोग्य मंदिर

    By V K Shukla Edited By: Sonu Suman
    Updated: Sun, 09 Nov 2025 06:34 PM (IST)

    दिल्ली में 31 दिसंबर तक 187 नए आयुष्मान आरोग्य मंदिर खुलने जा रहे हैं, जिससे इनकी कुल संख्या 355 हो जाएगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि सरकार नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए प्रतिबद्ध है। इन केंद्रों पर ओपीडी, लैब जांच, मुफ्त दवाइयां और आपातकालीन सेवाएं उपलब्ध होंगी, जिससे अस्पतालों पर बोझ कम होगा और लोगों को घर के पास ही बेहतर इलाज मिल सकेगा।

    prefferd source google
    Hero Image

    दिल्ली में 31 दिसंबर तक 187 नए आयुष्मान आरोग्य मंदिर खुलने जा रहे हैं।

    राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली में 31 दिसंबर तक 187 नए आयुष्मान आरोग्य मंदिर खुलने जा रहे हैं, अभी दिल्ली में 168 आरोग्य मंदिर चल रहे हैं। नए साल तक दिल्ली में 355 आरोग्य मंदिर हो चुके होंगे।

    मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि दिल्ली सरकार नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए लगातार ठोस और गंभीर प्रयास कर रही है। सरकार का उद्देश्य है कि लोगों को अपने घर के पास ही समुचित चिकित्सा सुविधाएं मिलें, ताकि उन्हें बार-बार अस्पतालों के चक्कर न लगाने पड़ें।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    उन्हाेंने कहा है कि दिल्ली में ज्यादा से ज्यादा आरोग्य मंदिर खोले जाएंगे, अच्छे डाक्टर उपलब्ध होंगे, लोगों को उनके घर के पास ही अच्छा इलाज मिल सकेगा। इससे सरकारी अस्पतालों पर मरीजों का बोझ कम होगा। वहां अोपीडी में भीड़भाड़ कम हो सकेगी।

    इन केंद्रों में ओपीडी सेवा, बाहरी प्रयोगशाला जांच, मुफ्त दवाइयां, गर्भावस्था और प्रसवकालीन इलाज, नवजात एवं शिशु स्वास्थ्य सेवा, बाल एवं किशोर स्वास्थ्य देखभाल, परिवार नियोजन, गर्भनिरोधक और प्रजनन स्वास्थ्य सेवाएं, नेत्र एवं ई.एन.टी. (कान, नाक और गला) देखभाल, प्राथमिक दंत चिकित्सा सेवा, वृद्धों की देखभाल, मानसिक स्वास्थ्य रोगों की प्रारंभिक जांच व उपचार तथा आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध होंगी। इनके लिए सरकार गंभीरता के साथ काम कर रही है।