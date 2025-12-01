Delhi MCD ByElection 2025: मतदाताओं के लिए प्रत्याशी का स्वभाव सबसे अहम, पश्चिमी दिल्ली में क्या बोले वोटर्स?

जागरण संवाददाता, पश्चिमी दिल्ली। पश्चिमी दिल्ली में निगम उपचुनाव के दौरान मतदान केंद्राें पर आए मतदाताओं ने कहा कि स्थानीय निकाय के चुनाव में प्रत्याशियों द्वारा किए गए वादों से ज्यादा उनका स्वभाव ज्यादा मायने रखता है। वादे पूरे होंगे या नहीं, इसे लेकर हम सिर्फ कयास लगा सकते हैं, लेकिन अभी तक प्रत्याशियों का जो स्वभाव है, उसे देखते हुए हम मोटे तौर पर एक अनुमान लगा सकते हैं कि आने वाले समय में हमारा प्रतिनिधि क्षेत्र के लिए कितना सुलभ रहेगा। हमारे सुख-दुख में कितना भागीदार होगा।

दिचाऊं कलां सीट के लिए मतदान करने पहुंचे राजेश सैनी के साथ परिवार की तीन पीढ़ी थी। राजेश अपनी मां, अपनी पत्नी व बहू को लेकर मतदान के लिए आए थे। राजेश ने कहा कि इस सीट पर अपनी किस्मत आजमा रहे हर प्रत्याशी से उनकी व्यक्तिगत जान पहचान है। परिवार में आना जाना है।

वहीं, ऐसे में वोट किसे दें और किसे न दें, यह बहुत बड़ा प्रश्न है। सभी अपने हैं। क्या पार्टी के स्तर पर प्रत्याशी को वोट देंगे तो उनका कहना था कि यहां पार्टी नहीं उम्मीदवार मायने रखता है। किस प्रत्याशी ने या उनके परिवार ने हमारे लिए या क्षेत्र के लिए क्या किया, यह बात मायने रखती है। काम हो या न हो, किसने हमारे काम करवाने की ईमानदारी से कोशिश की, यह बात मायने रखती है।

मैंने वोट देने से पहले कई बातों पर गौर किया। प्रत्याशियों के स्वभाव, उनकी पृष्टभूमि, उनकी योग्यता इत्यादि तमाम बातों पर गौर करते हुए मतदान किया। मेरे लिए जन प्रतिनिधि का सही अर्थ जनता के सुख दुख में साझीदार होना है। - रामचंद्री, द्वारका बी