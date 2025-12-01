Delhi MCD ByElection 2025: मुंडका में मतदाताओं में दिखा गजब का उत्साह, किन मुद्दों पर पड़े सबसे अधिक वोट?
Delhi MCD up chunav 2025 voting: बाहरी दिल्ली के मुंडका वार्ड-35 में उपचुनाव के लिए मतदाताओं में सुबह से ही उत्साह देखने को मिला। मुंडका में सबसे अधिक 44.5% मतदान हुआ। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। शालीमार बाग बी और अशोक विहार में कम मतदान हुआ। मतदाताओं के लिए लॉकर की सुविधा भी उपलब्ध थी। स्ट्रीट डॉग्स और स्वच्छता जैसे मुद्दे भी मतदान को प्रभावित करते दिखे।
शमसे आलम, बाहरी दिल्ली। बाहरी दिल्ली में निगम उपचुनाव में मतदान को लेकर मुंडका वार्ड-35 में सुबह से ही मतदाताओं में जोश दिखा। यहां सुबह सात बजे से ही मतदाता केंद्रों के बाहर पहुंचने लगे। कई बूथों पर तो लंबी लाइनें लगी रहीं।
वहीं, शालीमार बाग बी और अशोक विहार वार्ड में सुबह से दोपहर तक कम ही संख्या में मतदाता बूथों तक पहुंचे। हालांकि, दोपहर बाद मतदान केंद्रों पर मतदाता सुबह के मुकाबले अधिक पहुंचे। यही कारण रहा कि इन तीनों वार्ड में से मुंडका वार्ड का सबसे अधिक मतदान 44.5 प्रतिशत रहा। शालीमार बाग बी वार्ड में 37.53 प्रतिशत तो वहीं अशोक विहार में मतदान 33.82 प्रतिशत रहा।
मुंडका वार्ड में मतदान शुरू होने से पहले ही सुरक्षाबल पूरी तरह से मुस्तैद नजर आया। सुरक्षा के मद्देनजर मतदान केंद्रों पर अर्धसैनिक बलों के साथ दिल्ली पुलिस के जवान व अधिकारी भी मौजूद रहें। जबकि मतदान केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरों भी लगे दिखाई दिए। ताकि मतदान केंद्रों पर आने वाले हर एक व्यक्ति पर नजर रखी जा सके। सामान्य रूप मतदान सम्पन्न हो सके।
वहीं, मतदान केंद्र से लगभग 100 मीटर पहले ही नाकेबंदी नजर आई। जिसके आगे किसी भी वाहन को जाने की अनुमति नहीं दी जा रही थी। जांच के बाद ही मतदाताओं को मतदान केंद्रों पर प्रवेश दिया गया। सुबह साढ़े सात बजे शुरू हुआ मतदान शाम साढ़े पांच बजे तक चलता रहा।
शालीमार बाग और अशोक विहार में लोगों ने नहीं दिखाई अधिक रुची
मुंडका के मुकाबले शालीमार बाग और अशोक विहार के लोगों ने मतदान में अधिक रूची नहीं दिखाई। शालीमार बाग बी वार्ड के कई बूथों पर सुबह से दोपहर तक कम ही मतदाता दिखे। हालांकि, दोपहर बाद कई बूथों पर मतदाताओं ने सुबह के मुकाबले अधिक पहुंचे। फिर शाम में मतदाता न के बराबर ही बूथों पर दिखे। यहं के सभी बूथों पर सभी तरह के पर्याप्त इंतजाम थे। ताकि मतदाताओं को किसी भी तरह की कोई दिक्कत न हो।
वहीं, पुलिस के जवान भी चाक-चौबंद रहें। मतदान केंद्रों के अंदर से लेकर बाहर तक आने-जाने हर लोगों को निगरानी रखी हुई थी। वहीं, सीसीटीवी कैमरों से भी केंद्रों पर निगरानी रखी जा रही थी।
इस बार स्ट्रीट डॉग्स भी रहा मुद्दा
मतदाताओं ने बताया कि इस बार स्ट्रीट डॉग्स भी एक मुद्दा रहा। इसके अलावा स्वच्छता, बेहतर नालियां व सड़कों के मुद्दे को लेकर मतदान किया। मतदाताओं ने कहा कि कुत्तों के आतंक से वे और उनके बच्चे डर के साए में हैं। वहीं, मुंडका वार्ड में गंदगी से निजात के लिए लोगों ने अपना मतदान किया।
पुलिस के जवानों ने बुजुर्गों को बूथों तक पहुंचाने में की मदद
बुजुर्गों व दिव्यांगों को व्हील चेयर से बूथों तक पहुंचाने व लाने के लिए दिल्ली पुलिस के जवानों ने भी अपनी जिम्मेदारी निभाई। मुंडका, शालीमार बाग और अशोक विहार में पुलिस के जवानों ने इनकी हर संभव मदद की। पुलिस के जवानों ने बताया कि सभी बूथों पर पर्याप्त संख्या में व्हील चेयर मुहैया कराए गए थे, ऐसे में आसानी से दिव्यांगों और बुजुर्गं को मदद कर पाएं।
यह भी पढ़ें- Delhi MCD ByElection: विनोद नगर वार्ड में 2022 के मुकाबले 14 प्रतिशत कम हुआ मतदान, प्रत्याशियों की उड़ी नींद
लॉकर की सुविधा से मिली राहत
इस बार मोबाइल फोन रखने के लिए सभी बूथों पर लॉकर की भी सुविधा थी। जहां बैठे वालंटियर्स डायरी में एंट्री कर सभी के मोबाइल फोन रखते दिखे। मतदान के बाद सभी के मोबाइल फोन सुरक्षित लौटाए। लॉकर सुविधा से मतदाताओं को काफी राहत मिली। उन्हें आसपास के दुकानों व पुलिस के जवानों के पास मोबाइल फोन जमा नहीं कराना पड़ा।
वार्ड मतदान प्रतिशत की तुलना
|वार्ड
|मतदान प्रतिशत 2022
|मतदान प्रतिशत 2025
|मुंडका
|55.63%
|44.53%
|शालीमार बाग बी
|50.41%
|37.53%
|अशोक विहार
|42.95%
|33.82%
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।