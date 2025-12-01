Delhi MCD ByElection: विनोद नगर वार्ड में 2022 के मुकाबले 14 प्रतिशत कम हुआ मतदान, प्रत्याशियों की उड़ी नींद

जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। Delhi MCD ByElection 2025 दिल्ली नगर निगम के विनोद नगर वार्ड की सीट पर रविवार को उपचुनाव हुआ। रविवार को छुट्टी का दिन होने की वजह से उम्मीद थी कि जमकर मतदान होगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। भले ही युवा, बुजुर्ग व महिलाओं ने मतदान करके दमखम दिखाया। लेकिन वर्ष 2022 में हुए निगम चुनाव के मतदान प्रतिशत का आंकड़ा इस उपचुनाव में पिछड़ गया।

इस उपचुनाव में इस सीट पर गत चुनाव के मुकाबले 13.68 प्रतिशत मतदान कम हुआ। इससे चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों की नींद उड़ी हुई है। उनका मानना है जीत का अंतर बहुत ज्यादा नहीं रहेगा। उपचुनाव में विनोद नगर में छह मतदान केंद्रों पर 46 पोलिंग बूथ बनाए गए। रविवार सुबह साढ़े सात बजे से लेकर शाम पांच बजे तक मतदान हुए। सुरक्षा के लिए पुलिस तैनात रही। इस बार मतदाताओं को पोलिंग बूथ में फोन ले जाने से पुलिस ने नहीं रोका।

लोगों ने पिंक बूथ पर सेल्फी भी ली। बुजुर्गों के लिए चेयर की सुविधा रही। स्थानीय मुद्दे से लेकर दिल्ली भर के मुद्दे छाए रहे। बहुत से लोगों ने साफ-सफाई व अतिक्रमण को अपना मुद्दा बनाया। कुछ लोगों ने निगम स्कूलों व पार्कों की बदहाली को प्राथमिकता देते हुए वोट दिए। ऐसे भी मतदाता मिले जिनके लिए मुद्दो से बढ़कर राजनीतिक पार्टियां व प्रत्याशियों के चेहरे रहे।