    MCD By-Polls: अशोक विहार की मतदाता सूची में गड़बड़ी के आरोप, कांग्रेस ने चुनाव आयोग को लिखी चिट्ठी

    By Agency News Edited By: Sonu Suman
    Updated: Mon, 24 Nov 2025 04:15 PM (IST)

    दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने दिल्ली के मुख्य चुनाव आयुक्त को पत्र लिखकर अशोक विहार की वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि 13वें वजीरपुर औद्योगिक क्षेत्र में मजदूरों के मताधिकार को छीनने की साजिश की जा रही है। उन्होंने अन्य निगमों में भी गड़बड़ी की आशंका जताई है। दिल्ली में 12 वार्डों के लिए उपचुनाव 30 नवंबर को होंगे।

    दिल्ली कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने चुनाव आयोग को लिखी चिट्ठी।

    पीटीआई, नई दिल्ली दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने दिल्ली के मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) को पत्र लिखकर दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) उपचुनाव को लेकर अशोक विहार की वोटर लिस्ट में गड़बड़ी होने का आरोप लगाया है।

    देवेंद्र यादव ने पत्र में लिखा, "मैं वोटर लिस्ट में गड़बड़ी को उजागर करना चाहता हू। यह वजीरपुर औद्योगिक क्षेत्र है। यहां ज्यादातर मजदूर रहते हैं, जिसका साफ मतलब है कि मजदूरों के मताधिकार को एक साजिश के तहत छीन लिया गया है। राहुल गांधी बार-बार आयोग के काम को लेकर सवाल उठाते रहे हैं। अब हम सब को आवाज उठाने की जरूरत है।"

    रविवार को लिखे पत्र में कहा गया, "दिल्ली में 12 वार्डों के लिए उपचुनाव के लिए वोटिंग 30 नवंबर को होगी। ऐसे में अन्य निगमों में भी बड़ी गड़बड़ी होने की पूरी संभावना है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि सभी निगमों में इस प्रकार की चोरी को तुरंत ठीक किया जाए। अन्यथा हमअधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए मजबूर होंगे।"

    इससे पहले, 10 नवंबर को दिल्ली एमसीडी उपचुनाव की 12 सीटों के लिए कुल 132 नामांकन दाखिल किए गए थे। इन नामांकनों में 59 पुरुष और 74 महिला उम्मीदवार थीं। महिला उम्मीदवारों ने शालीमार बाग-बी, अशोक विहार, द्वारका-बी, दिचाओं कलां और ग्रेटर कैलाश जैसे प्रमुख क्षेत्रों से नामांकन दाखिल किए हैं।

    नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 10 नवंबर थी और नामांकन पत्रों की जांच 12 नवंबर को होगी। नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 15 नवंबर है। मतदान 30 नवंबर को होगा।

    गत 10 नवंबर को, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को आगामी दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) उपचुनावों में सभी 12 सीटें जीतनी चाहिए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि पार्टी का ध्यान राजधानी के लंबे समय से लंबित नागरिक मुद्दों के समाधान पर है।