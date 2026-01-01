आदर्श नगर में लूट का विरोध करने पर 50 वर्षीय व्यक्ति की चाकू से गोदकर हत्या, सीसीटीवी खंगाल रही पुलिस

जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। आदर्श नगर थाना क्षेत्र में बृहस्पतिवार की रात लूटपाट का विरोध करने पर तीन बदमाशों ने एक 50 वर्षीय व्यक्ति की चाकू से गोदकर हत्या कर दी। मृतक की पहचान बिहारी लाल के रूप में हुई है। पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सीसीटीवी फुटेज व पीड़ित परिवार से पूछताछ कर पुलिस आरोपियों का पता लगा रही है।

जानकारी की मुताबिक थाना आदर्श नगर पुलिस को बृहस्पतिवार की रात लालाबग स्थित ए-ब्लाक इलाके से एक व्यक्ति के घायल होने की सूचना मिली थी। मौके पर पहुंची पुलिस को पता चला कि घायल को स्वजन तत्काल नजदीकी अस्पताल ले गए हैं।

अस्पताल पहुंचने पर डाॅक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इसके साथ ही घटनास्थल पर क्राइम टीम और फोरेंसिक विशेषज्ञों को बुलाकर जांच कराई गई, जहां से अहम साक्ष्य जुटाए गए हैं।

प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया है कि बिहारी लाल रोजमर्रा का छोटा-मोटा काम कर अपने परिवार का पालन-पोषण करते थे। उनके परिवार में पत्नी और दो बेटियां हैं। बृहस्पतिवार रात काम से लौटते समय घर के पास कुछ बदमाशों ने उन्हें घेरकर लूटने की कोशिश की।