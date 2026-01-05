'मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी...', पत्नी के इनकार से दुखी पति ने ससुराल में फंदा लगाकर कर ली आत्महत्या

जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। बदरपुर स्थित गौतमपुरी के बीआईडब्ल्यू कैंप में मायके में रह रही पत्नी को लेने आए एक व्यक्ति ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि पत्नी ने पति संग जाने से मना कर दिया था।

मूलरूप से बुलंदशहर का रहने वाले 32 वर्षीय अजब सिंह का आठ साल पहले पुष्पा से विवाह हुआ था। विवाह के बाद इनके दो बच्चे भी हुए। करीब दो महीने पहले पुष्पा का पति से झगड़ा हो गया। नाराज होकर वह बीआईडब्ल्यू कैंप में रह रहे अपने माता पिता के पास चली आई।

शनिवार को अजब सिंह पुष्पा को लेकर गौतमपुरी पहुंच गया। जब वह यहां पहुंचा तो उसकी पत्नी घर नहीं मिली। उसने फोन पर पत्नी से बातचीत की तो उसने कहा कि वह कहीं बाहर है और उसके साथ नहीं जाना चाहती है।

यह बात सुनने के बाद अजब ने अपनी ससुराल में खुद को एक कमरे में बंद कर लिया। उसके सास-ससुर ने सोचा कि दामाद सो गया है। सुबह जब दरवाजा नहीं खोला तो उन्हाेंने खिड़की से झांककर देखा, वह छत के पंखे से लटका हुआ था।