    सड़क हादसे में हो गया था 70% दिव्यांग, पीड़ित युवक को मिलेगा 51 लाख रुपये का मुआवजा

    By Ritika Mishra Edited By: Kushagra Mishra
    Updated: Sat, 03 Jan 2026 09:52 PM (IST)

    मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (एमएसीटी) ने एक सड़क हादसे में 70% स्थायी दिव्यांगता का शिकार हुए युवक अरशद अली को 51.49 लाख रुपये से अधिक का मुआवजा देने का ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (एमएसीटी) अदालत ने वर्ष 2023 में हुए एक सड़क हादसे में 70 प्रतिशत स्थायी दिव्यांगता का शिकार हुए युवक को 51 लाख रुपये से अधिक का मुआवजा देने का आदेश दिया है।

    मामले की सुनवाई कर रहे पीठासीन अधिकारी विक्रम ने बताया कि पीड़ित अरशद अली फैक्ट्री परिसर के भीतर था, तभी तेज और लापरवाही से चलाए जा रहे ट्रक ने उसे टक्कर मार दी। हादसे में उसका बायां पैर ट्रक के पहियों के नीचे आ गया, जिससे उसे बाएं निचले अंग में 70 प्रतिशत स्थायी दिव्यांगता हो गई।

    अदालत ने अपने आदेश में कहा कि ट्रक चालक ने दावा किया था कि दुर्घटना उसकी लापरवाही से नहीं हुई, लेकिन इस संबंध में वह कोई भी ठोस साक्ष्य पेश नहीं कर सका। चालक ने न तो अपने लिखित बयान में दुर्घटना से इनकार किया और न ही झूठा फंसाए जाने को लेकर कोई शिकायत दर्ज कराई।

    अधिकरण ने कहा कि पीड़ित की गवाही, एफआइआर और मेडिकल रिकार्ड समेत अन्य दस्तावेजी साक्ष्य उसके दावे का समर्थन करते हैं। अदालत ने टिप्पणी की कि दुर्घटना के लिए ट्रक चालक की लापरवाही स्पष्ट रूप से सामने आती है और वही इस हादसे व उसके बाद हुए नुकसान के लिए जिम्मेदार है।

    एमएसीटी ने विभिन्न मदों के तहत कुल 51.49 लाख रुपये का मुआवजा तय किया है। इसमें 22.50 लाख रुपये कृत्रिम पैर (प्रोस्थेसिस) की लागत के रूप में शामिल हैं। अदालत ने बीमा कंपनी ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को निर्देश दिया है कि वह निर्धारित मुआवजा राशि जमा कराए।

