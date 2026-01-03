Language
    AIIMS दिल्ली का बड़ा बदलाव, अब बिना रेफरल आपको हो सकती है परेशानी; सामान्य मरीजों को मिलेगा सिर्फ इंतजार

    By Anoop Kumar Singh Edited By: Kushagra Mishra
    Updated: Sat, 03 Jan 2026 09:47 PM (IST)

    एम्स दिल्ली ने अब गंभीर और रेफरल मरीजों को प्राथमिकता देना शुरू कर दिया है। अनावश्यक भीड़ के कारण गंभीर रोगियों के इलाज में बाधा आ रही थी। निदेशक डॉ. ...और पढ़ें

    स्मार्ट व्यू- पूरी खबर, कम शब्दों में

    अनूप कुमार सिंह, नई दिल्ली। अगर, आप बिना रेफरल और बिना पूर्व अप्वाॅइंटमेंट के एम्स इलाज के लिए जा रहे हैं और आपकी बीमारी गंभीर नहीं है तो आपको परेशानी हो सकती है। क्योंकि, एम्स दिल्ली ने अब रेफरल मरीजों को ही इलाज और भर्ती में प्राथमिकता देना शुरू कर दिया है।

    नव वर्ष से इस पर गंभीरता से कार्य शुरू हो गया है। दरअसल, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) दिल्ली देश का प्रतिष्ठित सुपर स्पेशियलिटी और टर्शियरी केयर (उच्चतम स्तर की विशेषज्ञ चिकित्सा) अस्पताल है। यहां का मुख्य उद्देश्य जटिल, गंभीर और रेफरल मामलों या अन्य अस्पतालों में जहां विशेषज्ञता या संसाधन उपलब्ध न हों, वहां के मरीजों का उपचार करना है।

    पर, वास्तविकता यह है कि पूरे देश से प्रतिदिन हजारों की संख्या में मरीज सामान्य या छोटी बीमारियों के उपचार के लिए भी यहां पहुंच जाते हैं, जबकि उनका उपचार अन्य अस्पतालों में आसानी से उपलब्ध है। अनावश्यक मरीजों की भारी भीड़ से गंभीर मरीजों के उपचार में परेशानी हो रही है, जिसका इसका सीधा असर गंभीर मरीजों की इलाज व्यवस्था और चिकित्सकों के कार्यभार पर पड़ रहा है।

    एम्स की भीड़ केवल एक अस्पताल की समस्या नहीं, बल्कि पूरे स्वास्थ्य तंत्र की असंतुलित व्यवस्था का संकेत है। साफ है कि एक अस्पताल पूरे देश का बोझ नहीं उठा सकता। छोटी बीमारियों के लिए स्थानीय क्लिनिक, जिला या राज्य स्तरीय अस्पतालों में इलाज की स्थिति से एम्स जैसे टर्शियरी केयर संस्थान वास्तव में गंभीर और जटिल मरीजों को समय पर विश्वस्तरीय इलाज दे सकेंगे।

    एम्स निदेशक डाॅ. एम. श्रीनिवास ने इस बाबत स्पष्ट कर चुके हैं कि एम्स सामान्य अस्पताल या क्लिनिक नहीं, बल्कि जटिल मामलों के लिए विशेषज्ञ अस्पताल है। छोटी बीमारियों के मरीज स्थानीय या जिला अस्पतालों में इलाज कराएं तो यहां गंभीर मरीजों को बेहतर सेवा मिल सकेगी।

    क्यों बढ़ रही है एम्स में भीड़

    खांसी-जुकाम, हल्का बुखार, त्वचा रोग, सामान्य ईएनटी और पेट दर्द जैसी समस्याओं के लिए भी मरीज एम्स की ओपीडी का रुख कर रहे हैं, जबकि इनका इलाज जिला या राज्य स्तरीय अस्पतालों में आसानी से संभव है। इससे सुपर-स्पेशियलिटी सेवाओं पर अनावश्यक दबाव बन रहा है।

    आंकड़ों में एम्स

    एम्स प्रशासन के अनुसार वर्ष 2023-24 ओपीडी में 1.2 से 1.35 करोड़ मरीजों को परामर्श दिया गया।

    एम्स की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार

    • सालाना ओपीडी विजिट्स: 1.2 से 1.37 करोड़
    • रोजाना औसतन मरीज: 30,000 से 40,000 (नए व पुराने)
    • आइपीडी भर्ती: 1.08–1.2 लाख
    • इमरजेंसी केस: 2–2.5 लाख
    • सर्जरी: 50,000 से अधिक

    इतनी भारी संख्या के कारण कई विभागों में बेड ऑक्यूपेंसी 120 प्रतिशत तक पहुंच गई और मरीजों को परामर्श के लिए 6–8 घंटे इंतजार करना पड़ा।

    सबसे ज्यादा भीड़ इन विभागों में

    • जनरल मेडिसिन व जनरल ओपीडी: सालाना 30–50 लाख विजिट्स
    • ईएनटी: 50,000 से अधिक ओपीडी
    • त्वचा रोग: करीब 1.5 लाख ओपीडी
    • बाल रोग : 15–20 लाख ओपीडी, 20,000 आइपीडी

    ये विभाग गंभीर मामलों के लिए अहम हैं, लेकिन सामान्य मरीजों की भीड़ से सेवाएं प्रभावित हो रही हैं।

    चिकित्सकों पर बढ़ता दबाव

    सीमित चिकित्सक, बेड और उपकरणों के बीच बढ़ता मरीज भार चिकित्सकों को शारीरिक और मानसिक रूप से थका रहा है। विभिन्न रिपोर्टें बताती हैं कि अत्यधिक कार्यभार के कारण चिकित्सकों में तनाव और बर्नआउट बढ़ रहा है, जिसका असर इलाज की गुणवत्ता पर पड़ने की आशंका रहती है।

    2026 से लागू सुधारात्मक कदम

    • ऑनलाइन अपाइंटमेंट और रेफरल मरीजों को प्राथमिकता
    • बिना बुकिंग सामान्य मरीजों के लिए लंबा इंतजार
    • जटिल और रेफरल मामलों को त्वरित ट्रायेज
    • डिजिटल आन-काल रोस्टर और तेज इमरजेंसी सहायता

    क्या होता है टर्शियरी केयर

    टर्शियरी केयर वह उच्चतम चिकित्सा स्तर है, जहां गंभीर और जटिल रोगों का इलाज सुपर-स्पेशलिस्ट चिकित्कों द्वारा किया जाता है। उच्चतम स्तर की विशेषज्ञ चिकित्सा सेवा, स्वास्थ्य सेवा का वह स्तर होता है जहां जटिल, गंभीर और रेफर किए गए मामलों का इलाज किया जाता है, जिनका उपचार प्राथमिक या द्वितीयक स्तर पर संभव नहीं होता।

    क्या-क्या शामिल होता है

    • हृदय शल्य चिकित्सा (कार्डिएक सर्जरी)
    • न्यूरोसर्जरी (मस्तिष्क व रीढ़ की सर्जरी)
    • कैंसर उपचार (आंकोलाजी)
    • अंग प्रत्यारोपण (किडनी, लिवर, हार्ट)
    • ट्रामा और मल्टी-आर्गन फेल्योर का इलाज
    • उन्नत आईसीयू और वेंटिलेटर सपोर्ट

