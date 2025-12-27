सड़क हादसे में जान गंवाने वाले युवक के परिवार को मिलेगा 1.26 करोड़ का मुआवजा, दिल्ली ट्रिब्यूनल का फैसला

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली के मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल ने एक अहम फैसले में, सड़क हादसे का शिकार हुए 32 वर्षीय युवक के परिजनों को 1.26 करोड़ रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है। यह हादसा अक्टूबर 2023 में रोहिणी ईस्ट मेट्रो स्टेशन के पास हुआ था, जब एक डीटीसी बस की लापरवाही ने युवक की जान ले ली थी। हादसा 18 अक्टूबर, 2023 की दोपहर करीब 1:00 बजे रिठाला रोड पर हुआ था।

मृतक मनीष कुमार चौधरी अपनी मोटरसाइकिल से जा रहे थे, तभी अचानक एक डीटीसी बस ने तेजी और लापरवाही से अपनी लेन बदल दी। इस अचानक हुए बदलाव के कारण मनीष की मोटरसाइकिल बस के पिछले हिस्से से टकरा गई। उन्हें तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।



मामले की सुनवाई के दौरान पीठासीन अधिकारी विक्रम ने पाया कि बस चालक संजय ने बेहद लापरवाही से गाड़ी चलाई थी। हालांकि, बचाव पक्ष ने दलील दी थी कि गलती मृतक की थी और वह बस को ओवरटेक करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सीसीटीवी फुटेज ने सच्चाई साफ कर दी। ट्रिब्यूनल ने फुटेज के आधार पर पाया कि बस ने अचानक लेन बदली थी, जिससे मोटरसाइकिल सवार को संभलने का मौका नहीं मिला। अदालत ने चालक की कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस की दलील को पूरी तरह खारिज कर दिया।