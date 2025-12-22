उत्तम नगर में लिव-इन पार्टनर पर चाकू से किया जानलेवा हमला, रुपयों के विवाद में महिला गंभीर घायल

जागरण संवाददाता, पश्चिमी दिल्ली। द्वारका के उत्तम नगर इलाके में एक घटना सामने आई है, जहां एक 43 वर्षीय व्यक्ति ने अपनी लिव-इन पार्टनर पर चाकू से हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और शुरुआती जांच में हमले के पीछे पैसों का विवाद मुख्य कारण बताया जा रहा है।

पुलिस के अनुसार, 16 दिसंबर को दोपहर करीब 12:20 बजे उत्तम नगर में चाकूबाजी की सूचना मिली थी। जब पुलिस टीम मौके पर पहुंची, तब तक घायल महिला को पीसीआर वैन के जरिए अस्पताल पहुंचाया जा चुका था। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक, महिला की गर्दन पर चाकू से वार के कई निशान और शरीर पर खरोंच के भी निशान मिले हैं।

जांच में पता चला कि उत्तम नगर के ओम विहार में रहने वाली यह महिला पिछले चार साल से यहां किराए पर रह रही थी। वह आरोपी व्यक्ति के साथ पिछले आठ से नौ वर्षों से रिश्ते में थी। आरोपी, जो कि शादीशुदा है और एक सुरक्षा गार्ड के रूप में काम करता है, का हाल के दिनों में पीड़िता के साथ पैसों को लेकर अक्सर झगड़ा होता रहता था।