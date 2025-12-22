दिल्ली में आवारा कुत्तों का कहर: स्कूल से लौट रही चौथी कक्षा की छात्रा पर हमला कर काटा, हाथ टूटा

जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली में लावारिस कुत्तों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। किराड़ी गांव में बृहस्पतिवार को स्कूल से घर लौट रही चौथी कक्षा की छात्रा पर कुत्तों के झुंड ने हमला कर दिया। कुत्तों ने छात्रा के पैर में काट लिया। छात्रा ने बचने की कोशिश की तो वह नीचे गिर गई। इस दौरान उसका एक हाथ भी टूट गया। पीड़ित परिवार का आरोप है कि खुंखार कुत्तों को लेकर एमसीडी रोहिणी जोन में पूर्व में शिकायत भी दी गई थी, लेकिन समय रहते कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इस हादसे के बाद स्थानीय लोगों में निगम के प्रति भारी रोष है।

आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और कुत्तों को भगाया 12 वर्षीय पीड़िता काव्या शर्मा अपने माता-पिता के साथ किराड़ी गांव में रहती है। जो पास ही एक निजी स्कूल में चौथी कक्षा में पढ़ती है। पीड़िता परिवार ने बताया कि उनकी बेटी रोज की तरह स्कूल से घर लौट रही थी।

घर से कुछ दूरी पर गली में अचानक लावारिस कुत्तों के झुंड ने उस पर हमला कर दिया। पहले कुत्तों ने पैर में काटा, जब उनकी बेटी ने बचने की कोशिश की तो वह हाथ के बल नीचे गिर गई। जिससे उसके हाथ में फ्रैक्चर हो गया, जबकि पैर पर गहरे जख्म आए हैं। घटना के बाद आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और कुत्तों को भगाया।

नगर निगम से तत्काल कार्रवाई की मांग की घायल बच्ची को स्वजन ने तत्काल नजदीकी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उसका इलाज जारी है। डाक्टरों के अनुसार बच्ची की हालत फिलहाल स्थिर है। पीड़ित परिवार ने बताया कि उनकी बेटी रोज पैदल ही स्कूल जाती है। उन्होंने प्रशासन से इलाके में लावारिस कुत्तों की बढ़ती संख्या पर जल्द नियंत्रण करने की मांग की है।

स्थानीय लोगों का कहना है कि किराड़ी क्षेत्र में लावारिस कुत्तों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जिससे बच्चों और बुजुर्गों का बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। लोगों ने नगर निगम से इस समस्या पर तत्काल कार्रवाई की मांग की है।

छह माह में तीन बच्चों पर कुत्ते कर चुके हैं हमला छह माह के दौरान कुत्ते के हमले की यह चौथी घटना है। बृहस्पतिवार को किराड़ी गांव में हुई घटना से पहले 24 नवंबर को किराड़ी स्थित प्रेम नगर में गली में खेल रहे छह वर्षीय बच्चे को पिटबुल ने हमला कर दिया था। इस हमले में कुत्ते ने बच्चे का कान काटकर अलग कर दिया था। वहीं, 30 जून को पूठ कलां में छह वर्षीय बच्ची को कुत्ते ने काटा।