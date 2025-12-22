ग्रेटर नोएडा: शेयर ट्रेडिंग में मुनाफे का झांसा देकर साइबर ठगों ने 81.80 लाख ठगे, फर्जी ऐप से फंसाया

जागरण संवाददाता, नोएडा। साइबर ठगों ने ग्रेटर नोएडा के नवीन कैंथ को शेयर ट्रेडिंग में निवेश कर मुनाफे का झांसा देकर 81.80 लाख रुपये की ठगी को अंजाम दिया। शातिरों ने उन्हें जाल में फंसाकर विभिन्न खातों में रकम ट्रांसफर कराई। साइबर क्राइम थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच तेज कर दी है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पीड़ित ने खुद का कारोबार करने के लिए दो बैंकों से लोन लिया था। 29 अक्टूबर को उनके फोन पर अनजान नंबर से व्यक्ति का मैसेज आया था। उसमें संदेशवाहक ने खुद को नामी कंपनी आनंद राठी वेल्थ मैनेजमेंट से जुड़ा बताया।

संपर्क बढ़ाने के लिए शातिर ने उनसे कई दिन बातचीत करता रहा। इस बीच शातिर ने शेयर मार्केट में निवेश कर अच्छा खासा मुनाफा कमाने की बात बोलकर उनसे भी निवेश का आफर दिया। शेयर मार्केट में निवेश की अच्छी जानकारी होने के चलते उन्होंने योजना सुनी और आगे बातचीत की।

इस बीच शातिर ने उन्हें एक व्हाट्सऐप ग्रुप में जोड़ लिया। यहां अन्य शातिर तमाम सदस्यों को विभिन्न कंपनी, शेयर मार्केट और आईपीओ के बारे में जानकारी देकर कमाई का जरिया बता रहा था। सभी उसके अनुसार रकम निवेश कर रहे थे।

ग्रुप में लगातार स्क्रीनशाॅट आने से वह भी जाल में फंस गए। शातिरों ने उन्हें निवेश संबंधी प्रशिक्षण के बाद ऐप में रजिस्ट्रेशन कराया। ऐप डाउनलोड के बाद निवेश की रकम बढ़ती हुई दिखाई दे रही थी। उन्होंने 10, 20, 30 और 40 हजार रुपये का शुरुआती निवेश किया।

मुनाफा होने पर ठगों ने आईपीओ में निवेश की सलाह दी। आरोप है कि पीड़ित ने जाल में फंसकर कई खाते में आनलाइन 27 लाख 80 हजार रुपये ट्रांसफर कर दिए। विश्वास बढ़ने पर फिर विभिन्न बैंक खातों पर 52 लाख रुपये का लोन लेकर ठगों के बताए खाते में रकम ट्रांसफर की। इस बीच उन्होंने मुनाफा समेत रकम निकालनी चाही तो शातिरों ने 60.80 लाख प्लेटफार्म चार्ज व 90 लाख रुपये का टैक्स जमा करने की शर्त रख दी।