साउथ दिल्ली में कचरों के पहाड़ से भूजल 'दूषित', चार गुना टीडीएस तो कहीं सल्फेट अधिक; पानी में 'धीमा जहर' पी रहे लोग

जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। कूड़े के पहाड़ न केवल एमसीडी के लिए चुनौती हैं, बल्कि धरती और उसकी कोख में संरक्षित जल को भी जहरीला बना रहे हैं। ओखला, गाजीपुर और भलस्वा लैंडफिल साइट्स एवं बवाना में इंजीनियर सैनिटरी लैंडफिल को आस-पास का भूजल दूषित हो चुका है।

सीपीसीबी की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक कहीं टीडीएस की मात्रा मानक से चार गुना तक अधिक है तो कहीं कैल्शियम, सल्फेट और मैग्नीशियम का स्तर भी मानक से अधिक है। विशेषज्ञों के मुताबिक ज्यादा टीडीएस लेवल वाला पानी लंबे समय तक पीने से स्वास्थ्य को गंभीर नुकसान हो सकते हैं।

त्वचा रोग और बालों में खुजली की हो रही समस्या ओखला लैंडफिल साइट के पास आठ हजार की आबादी वाला वीपी सिंह कैंप है। यहां पेयजल आपूर्ति के लिए छह बोर हैं। पिछले लगभग आठ वर्ष से लोगों के इससे हल्का पीला व बदबूदार पानी मिल रहा है। टैंक में जमा इस पानी से जब गंदगी नीचे बैठ जाती है, तब ऊपर से निकाल कर इसका बर्तन-कपड़े धुलने में इसका इस्तेमाल होता है। नहाने पर त्वचा रोग और बालों में खुजली व बाल झड़ने जैसी समस्या भी हो रही है।

लैंडफिल साइट्स भलस्वा, गाजीपुर और ओखला के साथ ही बवाना में इंजीनियर सैनिटरी लैंडफिल के पास का भूजल दूषित बना हुआ है। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने दिसंबर 2021 में हर लैंडफिल साइट के पास से चार-पांच जगहों से सैंपल लिए थे। रिपोर्ट में टोटल डिसाल्व सालिड्स (टीडीएस), कैल्शियम, सल्फेट और मैग्नीशियम का लेवल तय सीमा से ज्यादा मिला।

विशेषज्ञों के मुताबिक भू-जल में प्रदूषण का मुख्य कारण लैंडफिल साइट्स पर बिना अलग किया हुआ कचरा है जो मिट्टी में रिसता है। टीडीएस का लेवल तभी ज्यादा होता है जब पोटेशियम, क्लोराइड और सोडियम एवं जहरीले आयनों की मात्रा पानी में अधिक हो जाती है।

ज्यादा टीडीएस वाला पानी लंबे समय तक पीते रहने से शरीर कई तरह के रसायन और विषाक्त पदार्थों के संपर्क में आता है, जो कैंसर, लिवर या किडनी फेलियर, नर्वस सिस्टम डिसआर्डर जैसी पुरानी बीमारियों की वजह बनता है। इससे न केवल प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होती है, बल्कि नवजात शिशुओं में जन्मजात बीमारियां भी हो सकती हैं।

लैंडफिस साइट के पास पानी की स्थिति स्थान टीडीएस सल्फेट मैंगनीज ओखला लैंडफिल साइट 894 471 524 ईएसआइसी हास्पिटल ओखला 1060 602 2795 सेक्टर-5 बवाना 852 639 35 सनोथ गांव बवाना 551 884 22.4 गाजीपुर एंट्री गेट 1860 385 104.3 मछली बाजार (गाजीपुर लैंडफिल) 2170 333 153.2 भलस्वा डेरी (भलस्वा लैंडफिल) 2160 785 185 भलस्वा लैंडफिल साइट 287 606 337.7 (स्रोत-डीपीसीसी)

(नोट- मात्रा एमजी/ली. और टीडीएस का मानक 500, सल्फेट का 200 एवं मैंगनीज का 30) भलस्वा लैंडफिल साइट के बगल में बसी श्रद्धानंद कॉलोनी और भलस्वा डेरी क्षेत्र की आबादी का बड़ा हिस्सा पानी खरीद कर पी रहा है। यहां के नल दूषित व दुर्गंध युक्त पानी उगल रहे हैं। नल से दूषित पानी आने की वजह घरों को जाने वाली जलापूर्ति लाइन गंदे पानी से लबालब नालियों से होकर गुजर रही हैं। जहां-जहां जलापूर्ति पाइप लाइन क्षतिग्रस्त हैं, वहां से नालियों का गंदा पानी पेयजल आपूर्ति में मिक्स हो जाता है।

ऐसे में इंदौर जैसी घटना की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है। बोर से मिलने वाला भूजल भी पीने लायक नहीं है। पिछले 12-15 साल से लोग पानी खरीदकर पी रहे हैं, या फिर जल बोर्ड के टैंकर से प्यास बुझा रहे हैं।

मजबूरन नल व भूमिगत पानी पीने वालों की अक्सर सेहत बिगड़ जाती है। किसी का पेट खराब होता है तो कइयों को त्वचा संबंधी परेशानी झेलनी पड़ती है। लोगों का कहना है कि उन्हें पता है कि कूड़े के पहाड़ के कारण यहां की हवा और पानी खराब हो चुकी है, इसलिए जितना संभव है, भूमिगत व नल के पानी के सेवन से बचते हैं।

वीपी सिंह कैंप में आठ वर्ष से दुर्गंधयुक्त पीला पानी ओखला लैंडफिल साइट के सबसे नजदीक बसा है वीपी सिंह कैंप। करीब चार दशक पुराने इस कैंप की आबादी लगभग सात हजार है। पानी की आपूर्ति के लिए छह बोर हैं। पुल प्रह्लादपुर की ओर ए व डी ब्लाक में चार बोर हैं, वहां पीने के लिए गंगाजल की आपूर्ति भी है। वहीं बी और सी ब्लाक के लोग दो बोर पर निर्भर हैं।

सुबह-शाम बोर चलने पर पीला और मछली तरह दुर्गंध वाला पानी आता है। यह स्थिति पिछले लगभग आठ वर्षों से बनी हुई है। इसका इस्तेमाल बर्तन व कपड़े धोने में ही किया जाता है। इससे नहाने पर त्वचा पर चकत्ते उभरने, खुजली होने और बाल झड़ने जैसी समस्या होने लगती है। पीने के लिए लोगों को या तो दूर से पानी लाना पड़ता है या खरीदकर पीना पड़ता है।

स्थानीय निवासियों के मुताबिक शिकायत पर कई बार जल बोर्ड ने यहां के पानी का सैंपल लिया, पर रिपोर्ट में क्या आया, आज तक पता ही नहीं चला। जनप्रतिनिधियों से शिकायतों के बाद पिछले एक वर्ष से जल बोर्ड के टैंकर यहां आने लगे हैं। वह भी कभी दो दिन तो कभी तीन दिन के अंतराल पर आते हैं। बीच में जरूरत पड़े तो खरीदना ही विकल्प रहता है।

गाजीपुर लैंडफिल साइट के पास मिली ये स्थिति मुल्ला कॉलोनी, राजवीर कॉलोनी, कोंडली, गाजीपुर मुर्गा मंडी व मछली मंडी व गाजीपुर डेरी फार्म में दिल्ली जल बोर्ड बोरवेल से पानी की सप्लाई करता है। कई क्षेत्रों में लोगों ने सबमर्सिबल पंप भी लगाए हैं।