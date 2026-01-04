दिल्ली में 5-6 जनवरी को कई इलाकों में नहीं आएगा पानी, पहले ही कर लें स्टोर; जल बोर्ड ने वजह बताई

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) ने सोनिया विहार जल शोधन संयंत्र पर बड़े रखरखाव कार्य के कारण दक्षिण दिल्ली में जल आपूर्ति बाधित होने की सूचना जारी की है। यह बाधा 5 जनवरी 2026 को सुबह 9 बजे से शुरू होकर 16 घंटे तक रहेगी, जिससे 5 जनवरी की शाम और 6 जनवरी की सुबह जल आपूर्ति उपलब्ध नहीं होगी। बोर्ड ने इससे होने वाली असुविधा पर गहरा खेद व्यक्त किया है।

प्रभावित क्षेत्रों में दक्षिण दिल्ली के कई कमांड क्षेत्र शामिल हैं, जैसे कैलाश नगर, गांधी नगर, भर्ती नगर, रबिंद्र नगर, देवली, अम्बेडकर नगर, बादरपुर, जैतपुर, नेहरू जगह के पास ढलाईन पार्क, अशोका पार्क के पास मुख्य सड़क, लायंस हॉस्पिटल, खिजराबाद गांव, मीराबाई पॉलिटेक्निक, एसपीए हॉस्टल्स, एनडीएमसी और आसपास के इलाके शामिल है।

अन्य क्षेत्रों में सीडब्ल्यूजी गांव, पटपड़गंज, ओखला, जाकिर नगर, बतला हाउस, डीईएसयू कॉलोनी, सिद्धार्थ एन्क्लेव, खान मार्केट, काका नगर, अलीगंज, जोर बाग, लोधी कॉलोनी फ्लैट्स, निजामुद्दीन, प्रगति विहार, दक्षिणपुरी, शाहपुर जाट, साउथ एक्सटेंशन, कोटला मुबारकपुर, मुबारकपुर, सेवा नगर, लाजपत नगर, भोगल, सराय काले खां, अपोलो हॉस्पिटल, सरिता विहार, जसोला, मदनपुर खादर, ग्रेटर कैलाश साउथ, छतरपुर, श्रीनिवासपुरी, अमर कॉलोनी, मालवीय नगर आदि शामिल हैं।

जल बोर्ड ने लोगों से पर्याप्त पानी पहले से स्टोर करने की अपील की है। आपात स्थिति में पानी की जरूरत पड़ने पर टैंकर की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए विभिन्न जल नियंत्रण कक्षों से संपर्क किया जा सकता है।